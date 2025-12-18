Garlasco in TV, scontro tra Federica Panicucci e il legale di Marco Poggi: "Lo sta omettendo", "Me ne vado a lavorare"
Una mattinata tesa nello studio di Mattino Cinque, tra collegamenti, repliche incrociate e parole che pesano, mentre il caso torna a far discutere.
Il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione televisiva nella puntata di oggi di Mattino Cinque. Una discussione che inizia con riflessioni sull’incidente probatorio di oggi, e che finisce per scivolare rapidamente su un terreno polemico, con posizioni molto distanti e toni che si sono fatti più duri.
Caso Garlasco: l’attenzione sull’incidente probatorio
Nel corso della trasmissione si è ricordato che oggi è in corso a Pavia l’incidente probatorio relativo al caso Garlasco. Un passaggio cruciale, seguito con attenzione, anche perché vede la presenza del team di Sempio e di Stasi con i rispettivi avvocati. È in questo contesto che la trasmissione ha deciso di collegarsi con l’avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, per raccogliere il suo punto di vista su quanto sta accadendo.
Le parole dell’avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna
L’intervento è partito subito da uno dei punti più discussi dell’intera vicenda. L’avvocato ha dichiarato: "Faccio fatica a capire come la presenza del dna di Sempio sulle unghie sia un dato certo e determini qualcosa in più del fatto che Sempio frequentasse la casa". Chiarendo subito la sua posizione.
Poco dopo è entrato nel merito della perizia sulle unghie, affermando: "Cosa penso della perizia sulle unghie? Fabbri e Linarello ce le hanno spiegate nel 2016 le limitazioni di questa perizia". Ha poi aggiunto una valutazione sulle possibili mosse future: "Si, probabilmente Stasi starà aspettando l’esito dell’incidente probatorio per decidere cosa fare". La frase che ha però fatto scattare la reazione immediata in studio è arrivata subito dopo, quando ha detto: "Queste indagini servono a massacrare un soggetto per eventualmente scagionarne un altro".
Mattino Cinque: la risposta di Gallo e l’intervento di Panicucci
Alle parole pronunciate dal collegamento infatti, ha risposto l’avvocato Gallo presente in studio, con un tono acceso: "Ma perché massacrare un soggetto?". Federica Panicucci è intervenuta subito dopo, cercando di ridimensionare i toni e richiamare l’attenzione sulla delicatezza del tema: "Però avvocato, non serve parlare di massacro, stiamo parlando della vita delle persone, stiamo ricordando una giovane donna che non c’è più".
Il confronto che si irrigidisce e in finale improvviso
Il botta e risposta è proseguito quando Gallo ha sostenuto: "Il vostro obiettivo è cercare un’altra verità, non andare contro la procura". La conduttrice ha replicato senza nascondere l’irritazione: "Lei omette di citare tutta una serie di elementi, è da Marzo che ne parliamo, abbia pazienza". Dal collegamento con Compagna arriva una richiesta scocciata: "Me lo dica, quali sarebbero questi elementi? Forza". A quel punto Panicucci ha posto una domanda diretta, spostando l’attenzione, forse per smorzare i toni: "Ci dica, come sta Marco Sempio?". Ma è servito a poco perché la risposta non è mai arrivata. L’avvocato ha scelto di chiudere il collegamento dicendo: "No grazie, vado a lavorare, me ne vado, grazie".
