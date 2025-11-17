Mattino Cinque, l'avvocato Fabrizio Gallo ammiccante con Federica Panicucci: "Ad una PM come lei risponderei subito" Rivelazioni incandescenti a Mattino Cinque sul caso Garlasco: l’avvocato Gallo punta l’indice, fa anticipazioni e lancia un ammiccamento (imbarazzato) verso Federica Panicucci.

La puntata di Mattino Cinque ha riacceso l’attenzione sul caso Garlasco con una serie di dichiarazioni che l’avvocato Gallo ha fatto in diretta, lasciando intendere che nelle prossime settimane potrebbero emergere elementi capaci di rimettere tutto in discussione. Quello che è accaduto in studio ha dato la sensazione di un equilibrio fragile, creando anche un momento comico inaspettato.

Mattino Cinque: l’audizione di Sapone e le versioni che non convincono

Secondo Gallo, l’audizione di Sapone nasce da nodi che qualcuno non avrebbe sciolto come avrebbe dovuto. L’avvocato ha spiegato che: "l’audizione di Sapone è il risultato diretto del fatto che qualcuno non abbia detto la verità" e che ora il compito del teste sarà: "Risolvere tutti i problemi nati da tutte e tre le audizioni degli avvocati di Sempio". Gallo ha insistito sul fatto che Sapone dovrà spiegare: "Perché ha detto di non aver mai conosciuto la famiglia Sempio quando aveva i loro numeri" e perché risulterebbe una chiamata intercorsa in un momento particolarmente delicato delle indagini. A questo si aggiunge la convinzione che tra gli avvocati coinvolti qualcuno abbia cambiato posizione più volte, e che entro poco verrà chiarito chi ha mantenuto un atteggiamento coerente e chi invece no. Gallo lo ha detto senza mezzi termini, sottolineando che, a suo giudizio, Lovati è sempre stato puntuale, mentre altri avrebbero modificato dettagli rilevanti.

Caso Garlasco, il siparietto di Fabrizio Gallo con Federica Panicucci

Un momento inaspettato ha alleggerito per un attimo la tensione della diretta. Quando a Gallo viene chiesto se alla sua ultima audizione con la procura di Brescia, Lovati abbia parlato del noto dello scontrino di Sempio, e lii ha ironizzato dicendo "Giuseppe Brindisi mi fa sempre queste domande da vero PM", Panicucci è intervenuta con un tono tra il serio e il divertito sottolineando che stavolta la domanda arrivava da lei. La reazione dell’avvocato: "Ad una PM come lei risponderei subito", ha creato un attimo di imbarazzo in studio. Panicucci ha cercato di riportare la conversazione sul binario corretto chiedendo nuovamente delucidazioni sullo scontrino, mentre si percepiva un clima ironico ma teso, con Brindisi che rideva e la conduttrice che cercava di mantenere il controllo della situazione. Alla fine l’avvocato è venuto al sodo, e ha risposto con un secco "Certo che sì", lasciando chiaramente intendere che lo scontrino non sia un dettaglio marginale, ma un punto su cui la Procura continua a insistere.

Il misterioso "coniglio dalle orecchie lunghe"

Tra i passaggi più discussi c’è la conferma di Gallo a una frase pronunciata da Lovati. L’avvocato ha ribadito che sì, Lovati avrebbe parlato di un "Coniglio dalle orecchie lunghe" e ha aggiunto che "Presto saprete chi è, ha un ruolo importante". Un’espressione che lascia spazio a molte interpretazioni, ma che sicuramente secondo l’avvocato di Lovati potrebbe avere presto un ruolo centrale.

