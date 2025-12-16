Garlasco in TV, spunta la rivelazione sull'allarme: "Chiara potrebbe non aver dormito da sola", Panicucci frena Gallo Tra attacchi frontali, interventi di moderazione e nuovi dubbi sull’allarme di casa Poggi, il dibattito di Mattino Cinque riaccende interrogativi mai sopiti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La puntata di oggi di Mattino Cinque ha è tornata sul caso Garlasco, con polemiche e interrogativi che restano sospesi. In studio il confronto si è acceso soprattutto sul tema degli effetti personali di Chiara non analizzati e sulle conseguenze investigative di quelle mancate verifiche, oltre che una nuova osservazione sul sistema di sicurezza della casa dei Poggi.

Mattino Cinque: l’attacco di Fabrizio Gallo al Generale Garofano

Uno dei momenti più forti della trasmissione è stato senza dubbio l’intervento di Fabrizio Gallo, che ha puntato il dito contro il generale Garofano in modo diretto e senza particolari mediazioni. Il riferimento è stato immediato e molto netto: "Chiedete al generale Garofano perché non hanno analizzato le verifiche di alcuni oggetti come gli orecchini caduti a pochi metri da Chiara, perché questo cose non le hanno analizzato e a me pare inconcepibile". Un’affermazione che ha creato un evidente scossone in studio, soprattutto perché il generale non era presente per replicare e per chiarire le proprie posizioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli interventi di Federica Panicucci e il richiamo sul contraddittorio

A quel punto Federica Panicucci è intervenuta per riportare il confronto su binari più cauti, sottolineando subito l’assenza del contraddittorio. Ha ricordato che il generale Garofano non era in studio e ha cercato di spostare l’attenzione sugli elementi oggettivi, soffermandosi in particolare sulla cavigliera di Chiara, che potrebbe lasciare intendere che il corpo sia stato trascinato, in linea con le più recenti ricostruzioni sulla scena dell’omicidio. Tuttavia Gallo è tornato a inserirsi nel discorso, ribadendo la propria posizione: "Si ma è inutile che Garofano dice che solo oggi si poteva repertare, perché era repertare anche prima". A quel punto Panicucci ha nuovamente preso la parola per fermare lo scontro: "Si ma questa resta al momento una polemica sterile perché Garofano non è qui presente per ribattere".

Garlasco: il nodo dell’allarme e le nuove ipotesi

Il dibattito si è poi spostato sull’allarme di sicurezza della casa, con la messa in onda di un’intervista al tecnico incaricato delle verifiche. Le sue parole hanno aperto nuovi scenari: "Analizzando il sistema di allarme c’è stata una disattivazione alle 09:12 del giorno dell’omicidio. Si poteva anche disattivare dall’esterno. C’è stata un’anomalia dell’01:52, sembrerebbe un test di prova per verificare se l’allarme fosse efficiente, c’è stata un’attivazione e una disattivazione nell’arco di un minuto. Si, può esserci l’ipotesi che qualcuno lo abbia disattivato dall’esterno sia entrato e lo abbia riattivato. Si dice che possa essere successo per far uscire i gatti." Considerazioni che hanno immediatamente acceso ulteriori riflessioni in studio.

Brindisi ha osservato: "Non molta gente poteva avere il telecomando dell’allarme e le chiavi di casa". A queste parole si è agganciato Riccardo Signoretti, che ha ampliato il quadro: "Questo è una rivelazione clamorosa, Chiara Poggi potrebbe non aver dormito da sola quella notte. La stessa notte sono state viste le luci accese a casa della nonna, che qualcuno sia stato lì e poi si sia spostato a casa dei Poggi". A chiudere, ancora una volta, è stata Federica Panicucci, con un richiamo alla cautela: "Ci teniamo a sottolineare che stiamo solo ragionando per ipotesi". Un avvertimento che sintetizza il clima di una puntata intensa, dove le certezze restano poche e i dubbi continuano ad accumularsi, alimentando un confronto che appare tutt’altro che concluso.

Potrebbe interessarti anche