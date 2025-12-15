Garlasco in TV, scontro in diretta: "Ha detto baggianate". Panicucci costretta a intervenire: "Non attacchi i miei ospiti" Il dibattito sul caso Garlasco torna a infiammarsi in diretta a Mattino Cinque, tra analisi contestate, tensioni improvvise e uno scontro in studio.

Il caso Garlasco continua a riemergere nel dibattito televisivo, portando con sé nuovi elementi di discussione. A Mattino Cinque l’attenzione si è concentrata ancora una volta sul tema del DNA e sulle valutazioni tecniche che restano divisive. Una puntata che parte con toni apparentemente controllati, ma che nel corso della diretta si accende.

Garlasco: il punto sulla perizia del 2016 e le parole di Linarello

In studio viene subito coinvolto Pasquale Linarello, che anni fa fu il primo ad associare il DNA di Sempio alle unghie di Chiara Poggi. Il suo intervento ha il sapore di una rivendicazione attesa a lungo: "Si tratta di una perizia che tutti aspettavamo, io lo dissi nel 2016, non era sufficiente per qualcuno, e quindi giustamente la procura ha richiesto l’incidente probatorio. Cosa dico a chi diceva che questa perizia valga zero? È una cosa che sento ora, perché fino a poco tempo fa tutti si aspettavano che il perito si pronunciasse". Un passaggio che riporta al centro anni di polemiche, sottolineando come il tema sia rimasto sospeso troppo a lungo.

Alle parole di Linarello si affianca l’intervento di Brindani, che sceglie un registro più netto: "Questo signore è stato sbeffeggiato per 9 anni, è stato deriso per nove anni, e lui è stato in attesa per tutto questo tempo, ora si sono persi nove anni". A riportare prudenza è la giornalista Grazia Longo: "Parliamo però di un test su un dna parziale e misto". Quindi Linarello entra nuovamente nel merito, chiarendo la portata dell’analisi: "Quel dna non è identificativo, ma possiamo identificare il nucleo familiare: in questo caso quello maschile di Sempio, e certo, possiamo escludere anche altri soggetti collegati al caso".

La diatriba sul software utilizzato per le analisi del DNA

Durante la puntata viene poi riproposto l’intervento del genetista Capra, andato in onda nei giorni precedenti, nel quale critica apertamente il software utilizzato per l’analisi del DNA, sostenendo che lui e altri colleghi non lo ritengono attendibile e definendolo "Vecchio di 20 anni". Tornati in studio, Linarello replica in modo deciso: "Il software utilizzato è ampiamente usufruito da tutti, non è vero che non è attendibili, io ho letto delle relazioni in cui anche il Dottor Capra utilizza quel software. I riferimenti osi trovano anche sul sito della massima autorità del portale, è vero che è nato 20 anni va, ma si è evoluto ed è stato implementato nel tempo". Parole che mirano a smontare le critiche, riportando la discussione su un piano più concreto.

Mattino Cinque: l ‘attacco dell’avvocato Gallo e l’intervento di Federica Panicucci

Quando Longo viene nuovamente chiamata in causa, mantiene una linea cauta: "Io essendo una giornalista io non posso certamente espormi… Però voglio sottolineare che questo test si basa su dati statistici". È a questo punto che il clima cambia bruscamente.

In voce con il suo collegamento interviene l’avvocato Gallo: "Però dottoressa Longo lo dica che il collega ha detto una baggianata". La conduttrice prova a capire cosa stia accadendo e gli dà la parola. Gallo affonda: "La Longo va ha inserirsi in ogni contesto, anche quelli che non la competono, ma adesso non critica la baggianata di Capra". In studio la tensione sale, con il confronto che si sposta su un terreno sempre più personale, quindi la conduttrice Federica Panicucci interviene per fermare l’attacco: "No però, Gallo adesso non attaccare i miei ospiti per favore, stiamo parlando di Capra, restiamo su Capra, che ovviamente può chiamarci in diretta per intervenire e chiarire se lo desidera". Ma Gallo insiste: "Se questo Capra dice a noi che siamo degli incompetenti in studio, e ci corregge, e poi viene fuori che il software lo usa anche lui, come dovremmo considerarlo questo Capra?". A quel punto la conduttrice prova a cambiare argomento.

