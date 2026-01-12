Garlasco in TV, nuova pista emersa in diretta a Mattino Cinque: "Ecco la strada che avrebbe potuto fare l'assassino"
Quando l’inviato del programma batte una nuova strada inattesa, scatena il dibattito nello studio di mattino Cinque. Ecco le nuove teorie sulla fuga post omicidio.
La puntata di stamattina di Mattino Cinque si è concentrata ancora una volta sul caso Garlasco, scegliendo di farlo attraverso l’inviato sul posto e una ricostruzione che punta a dare una visione alternativa dei movimenti dell’assassino (o degli assassini) dopo l’omicidio, aprendo una nuova pista rispetto al passato.
Mattino Cinque: la ricostruzione dal retro della villetta
Durante la diretta, la conduttrice Federica Panicucci ha dato voce all’inviato del programma, Emanuele Canta, collegato dal retro della villetta dei Poggi. È proprio da quel punto che prende forma la ricostruzione mostrata in trasmissione, con l’inviato che prova a immaginare e spiegare come si sarebbero potuti muovere l’assassino o gli assassini subito dopo l’omicidio di Chiara Poggi, analizzando una serie di possibilità legate alla conformazione dei luoghi. Dal retro dell’abitazione, infatti, si arriva subito a un piccolo canale. Un dettaglio che in studio non passa inosservato, anche perché quel corso d’acqua si ricongiunge al canale in cui è stato rinvenuto il sacco di vestiti sporco di rosso, che qualcuno, pur in assenza dalle analisi di possibili macchie di sangue, ha ricollegato all’omicidio di Chiara. È su questo punto che l’inviato si sofferma con maggiore cautela, sottolineando i limiti di questa ipotesi: "Difficile che gettando un sacco qui, possa arrivare in quella zona di campagna in cui è stato rinvenuto, però può essere stato uno spunto, l’assassino potrebbe aver pensato di gettarli più avanti lungo il canale principale", spiega l’inviato Emanuele Canta alla conduttrice Federica Panicucci. Il servizio prosegue poi risalendo il piccolo argine accanto al canale. Anche qui, l’inviato ha fatto le sue analisi e considerazioni, facendosi seguire dalla telecamera.
Garlasco: Via Toledo e i collegamenti pedonali
Risalendo l’argine si raggiunge infatti subito Via Toledo, una via pedonale battuta quasi esclusivamente dai residenti, come sottolineato dallo stesso inviato. Un dettaglio che viene evidenziato proprio per sottolineare quanto si tratti di un’area poco frequentata, apparentemente tranquilla, quindi una buona scelta per fuggire, potenzialmente indisturbati, da una scena di un omicidio. Da quella via, camminando solo alcuni minuti, si arriva facilmente a una piccola via pedonale, "Al termine della quale si accede al retro della casa di Andrea Sempio", sottolinea Emanuele Canta. Attraverso un confronto con lo studio, emerge subito come non si tratti chiaramente di prove ufficiali, ma solo di una possibilità che ci si augura che gli inquirenti stiano considerando durante le indagini, mostrando come la geografia del luogo possa suggerire nuovi possibili percorsi legati al caso.
