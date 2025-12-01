Garlasco in TV, scintille sull'indagine genetica tra Federica Panicucci e Lovati: "Sono senza parole"
Esplode in diretta su Mattino Cinque una bufera sull'indagine genetica, che riapre il dibattito su verità e responsabilità di avvocati, genetisti e indagati.
Nell’ultima puntata di Mattino Cinque il caso Garlasco è tornato nuovamente a dominare la discussione, in un clima sempre più teso e complicato. La puntata, che avrebbe dovuto offrire un aggiornamento sui nuovi sviluppi emersi dalle analisi genetiche, si è trasformata rapidamente in un confronto tra Massimo Lovati da un lato, e la conduttrice Federica Panicucci e il genetista Matteo Fabbri concettualmente dall’altro.
Caso Garlasco; le tensioni in diretta TV e le accuse mosse da Lovati
Lovati ha preso la parola con toni immediatamente diretti, lamentando ancora una volta il modo in cui vengono interpretate e divulgate le informazioni sul caso. Ha dichiarato: "Quando mi si accusa di aver attaccato la consulenza Linarello nel 2017, prima che il mio cliente fosse indagato, rispondo che io non ho mai fatto male a nessuno, coloro che hanno accusato esempio sul DNA, oggi e prima della perizia, hanno compiuto un’operazione di puro terrorismo".Poi Lovati ha insistito sul fatto che nulla di ciò che sta emergendo oggi sarebbe realmente nuovo, ricordando come già nel 2017 Linarello avesse segnalato un aplotipo collegabile al ceppo maschile della famiglia Sempio. In questo momento Panicucci ha cercato di intervenire, ma lo studio è apparso già diviso. Alcuni ospiti hanno sottolineato come oggi le tecnologie siano molto più affidabili rispetto al passato, richiamando l’uso attuale della biostatistica e di metodologie più avanzate rispetto alle perizie precedenti. Una puntualizzazione che non ha placato l’avvocato, anzi ha contribuito ad aumentarne il nervosismo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mattino Cinque: attriti tra Panicucci e Lovati
Il confronto è diventato ancora più complicato dopo che la conduttrice ha chiesto a Fabbri chiarimenti sulla differenza tra contatto diretto e contaminazione. Dopo la risposta del genetista, Lovati ha voluti prendere la parola per dire: "Chi ha preparato queste notizie parziali e partigiane, vedrà che questo dna non può essere comparato a quello di Andrea Sempio" Panicucci: "E allora perché il professor de Stefano ha deciso di paragonato quel dna a Stasi se era degradato? Se è degradato per Sempio, vale anche per Stasi", Lovati: "Ma cosa vogliamo dire? Ma non c’entra niente, ma che domande sono?", Panicucci: "Io rimango senza parole, prima era da contatto diretto, poi no, prima sublinguale, poi no".
Lovati: l’accusa a Fabbri e a Linarello e la risposta della Panicucci
Lovati ha poi rivolto una domanda polemica e insistente al genetista, chiedendo conto di tre oggetti sui quali non sarebbe stato ottenuto alcun profilo genetico. Fabbri ha spiegato che non è necessario ottenere profili da tutti gli oggetti di una stessa persona che vengono consegnati, ma questo non ha convinto l’avvocato che ha continuato a domandare spiegazioni, accusando tra le righe una mancanza di trasparenza. A quel punto Panicucci ha provato a riportare ordine nel dibattito: "A me sembra una polemica di lana caprina, posso dirlo Lovati?" e cercando di arginare l’escalation. Ma Lovati ha concluso con una frase ancora più dura: "Le indagini di DNA del professor Linarello non sono genuine, ecco perché lo dico". Una dichiarazione che ha lasciato lo studio in un evidente disagio.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, l'avvocato Fabrizio Gallo ammiccante con Federica Panicucci: "Ad una PM come lei risponderei subito"
Rivelazioni incandescenti a Mattino Cinque sul caso Garlasco: l’avvocato Gallo punta...
Garlasco in TV, un testimone ha sentito Lovati urlare "assassino" a Sempio. L'avvocato sbotta: "Denigrazione gratuita"
Una testimonianza raccolta da Emanuele Canta riaccende i riflettori sul delitto di G...
Garlasco in TV, svolta sulle rilevazioni: "Difficile che il DNA di Sempio finisca casualmente sotto le unghie"
Una nuova verità nel caso di Garlasco? Le osservazioni del genetista a Mattino Cinqu...
Garlasco in TV, Panicucci s'infuria con l’avvocato Lovati: “Io lo pretendo”. Poi lo punge: “Avrò l’orecchio bionico”
La presentatrice Mediaset ha rimproverato l'avvocato di Andrea Sempio, ospite questa...
Garlasco, l'avvocata di Sempio fulmina Gallo: "Occupati di Lovati!". E lui spiazza: "Due o tre 'conigli' in questa storia'"
A Quarto Grado lo scontrino diventa motivo di dibattito in studio tra l'avvocato di ...
Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio
L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabriz...
Garlasco in Tv, Gallo a Mattino 5: "Un avvocato difende anche i colpevoli", la stoccata di Federica Panicucci
Nella puntata di mercoledì 12 novembre 2025 si parla ancora del delitto di Garlasco,...
Garlasco in TV, il Dna che inchioda Stasi e il ruolo decisivo di Lovati (oggi in Procura)
I primi risultati dell’incidente probatorio continuano a fare discutere: l’ex avvoca...