Garlasco in TV, il mistero della bici nera vicino casa dei Poggi durante l'omicidio: "Nessun verbale", "Cose fasulle"
Una bicicletta scomparsa, testimonianze mai verificate e domande rimaste senza risposta: il caso Garlasco torna a interrogare e destare sospetti sullo svolgimento delle indagini.
Il caso Garlasco continua a far discutere e, con nuove testimonianze, torna al centro dell’attenzione il dettaglio della bici nera. Nella puntata di oggi di Mattino Cinque si è tornati a parlare della bicicletta nera vista nei pressi della casa dei Poggi il giorno dell’omicidio di Chiara, un elemento che avrebbe potuto fornire risposte importanti e che invece non è mai stato realmente approfondito.
Garlasco, il mistero della bicicletta nera e il luogo del ritrovamento
A introdurre l’argomento è stata Federica Panicucci, che fin da subito ha sottolineato come la mancata gestione di questo reperto rappresenti uno degli errori più evidenti nelle indagini. La conduttrice ha parlato di un’occasione persa, spiegando come sarebbe stato fondamentale analizzare quella bicicletta, fotografarla e repertarla: "Fa parte di tanti errori che stiamo raccontando in questi mesi, ma ci sono alcune cose legate a questa bicicletta non chiare, noi oggi ve le vogliamo raccontare. Allora Emanuele, intanto andiamo a raccontare esattamente dove venne ritrovata questa bicicletta vicino a via Pascoli". L’inviato Emanuele Canta ha quindi ricostruito il contesto di Via Toledo, una strada che corre a pochissima distanza da Via Pascoli. Un’area di campagna che separa alcune villette e che, come spiegato da lui, potrebbe rappresentare una possibile via di fuga, trovandosi a pochi passi dalle abitazioni. Canta spiega che verso la fine di settembre del 2007 due agenti della Polizia Municipale di Garlasco avrebbero rinvenuto una bicicletta nera da donna tra le sterpaglie. Tuttavia, questo ritrovamento non sarebbe mai stato formalizzato: nessun verbale, nessuna fotografia o sequestro. Ancora più sorprendente è il fatto che la bicicletta non sia mai stata mostrata alla signora Bermani, la testimone che aveva dichiarato di aver visto una bicicletta nera appoggiata vicino alla porta della villa di Chiara Poggi alle 9:10 del mattino del 13 agosto.
Mattino Cinque: la testimonianza della signora Bermani
La stessa Bermani, come ricordato nel programma, si era rammaricata per non aver potuto vedere la bicicletta ritrovata. "Peccato, potevano portarla, potevano farmela vedere, potevano posizionarla nello stesso punto in cui ho visto quella bicicletta per fare un confronto". Durante la trasmissione sono state mostrate anche le dichiarazioni rese dalla donna, che ha raccontato di una visita ricevuta dal vicecomandante dei vigili circa un mese e mezzo dopo il processo in prim ogrado del 2009. "Venne a casa mia il vicecomandante dei vigili, che mi ha chiesto se io sapessi qualcosa di una bicicletta che si trovava in fondo a via Toledo…". La signora ha spiegato di non averla mai vista e di essersi stupita del fatto che, in una zona così frequentata, nessuno avesse segnalato quella presenza, soprattutto considerando che a Garlasco si parlava ormai solo di quella famosa bicicletta nera.
La testimonianza che insospettisce
Ancora più sconcertante è stato il tentativo di Canta di contattare uno degli agenti coinvolti nel presunto ritrovamento. Alla domanda diretta sulla veridicità dell’episodio, la risposta è insolita: "Ho capito ma non voglio parlare di cose fasulle". Una frase che ha lasciato interdetta anche Panicucci, considerando che esiste una testimonianza precisa e dettagliata della signora Bermani.
La versione dell’ex comandante Marchetto in diretta a Mattino Cinque
Infine, è intervenuto anche Marchetto, comandante dell’epoca, che ha ammesso di essere venuto a conoscenza della vicenda solo anni dopo, leggendo le testate giornalistiche. "Per quanto ne so io nel 2007 sembrerebbe che una pattuglia di vigili urbani di Garlasco abbia ritrovato nelle sterpaglie adiacenti alla via Toledo questa bicicletta… Si, non ne sono mai stato informato", ha dichiarato, confermando di non sapere perché non sia mai stata sequestrata.
