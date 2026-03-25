Garlasco in TV, una testimone smentisce l'avvocata Taccia, dubbi sulla posizione di Giuseppe Sempio: "Era vietato" Un confronto serrato sulle dichiarazioni di Andrea e Giuseppe Sempio e sull’ipotesi della “salsa in garage”, smentita da una testimonianza che cambia il quadro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nella puntata di oggi di Mattino Cinque si è tornati a parlare del caso Garlasco, concentrando l’attenzione su alcune presunte incongruenze nelle dichiarazioni di Andrea Sempio e Giuseppe Sempio, passaggi che in studio sono stati ripercorsi con attenzione, riascoltando le parole pronunciate nel tempo e mettendole una accanto all’altra, soprattutto in relazione alla ricostruzione fatta dall’avvocata Taccia.

Garlasco: le dichiarazioni di Giuseppe e Andrea Sempio

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Il punto da cui parte la riflessione è chiaro: Giuseppe Sempio ha sempre asserito di essere in casa la mattina dell’omicidio di Chiara e che il figlio Andrea fosse lì con lui. Un ricordo netto, privo di esitazioni. Eppure, come sottolineato in trasmissione, nelle dichiarazioni di Andrea Sempio il quadro appare meno definito. Dopo aver fatto ascoltare le parole del padre, Federica Panicucci ha evidenziato la differenza con un ragionamento diretto: "Quindi il padre non ha dubbi, ma noi perché lo facciamo sentire? Perché qualche dubbio invece ce l’ha Andrea, il quale viene sentito e dice questo, lo leggiamo insieme: ‘Il 13 agosto 2007 suppongo di essermi svegliato verso le nove. Credo che ci fosse in casa mio padre, ma non sono in grado di ricordare oggi se ci fosse effettivamente’". Andrea Sempio lascia intendere che il padre potesse anche non essere in casa o che, comunque, non vi sia la certezza di essersi visti quella mattina. È proprio su questa distanza di ricordi che si è soffermato lo studio.

L’ipotesi avanzata dall’avvocata Taccia

A questo punto la conduttrice ha richiamato un precedente andato in onda esattamente un anno fa, quando in studio era presente l’avvocato Angela Taccia. Panicucci ha ricordato: "Allora Andrea Sempio apre alla possibilità che il padre non fosse in casa, che non si siano visti. Forse il padre era via, era da qualche parte. Allora che cosa accade? Esattamente un anno fa io qui in studio ospito l’avvocato Angela Taccia, alla quale rivolgo la stessa domanda, e dico ‘Ma come mai il padre ricorda la presenza di Andrea in casa e Andrea stesso invece dichiara questo?’. Taccia apre una possibilità che lascia noi tutti stupiti e dice ma forse non c’era perché era in garage a fare la salsa. Esatto dice proprio questo".

La nuova testimonianza

Proprio su questo punto la conduttrice ha annunciato un approfondimento ulteriore: "Allora noi abbiamo fatto un passo in avanti. Vado in diretta da Emanuele Canta perché Emanuele, tu hai incontrato una persona, ce lo racconti?", ha detto Panicucci. L’inviato ha spiegato: "Sì siamo riusciti a trovare un’ex vicina di casa della famiglia Sempio che da oltre 40 anni ancora oggi vive in quel condominio, una vicina di casa che ci racconta nel dettaglio una serie di abitudini di quel condominio anche a proposito della salsa". La conduttrice ha aggiunto: "Oh molto interessante, bravissimo Emanuele allora approfondiamo perché non abbiamo motivo di non credere. Magari era veramente a fare la salsa? Io l’abbiamo chiesto, l’abbiamo chiesto a questa signora la quale risponde in maniera perentoria, ascoltate". Nel servizio la donna è stata categorica: "No, qui non faceva nessuna salsa. Non facevano niente. Si, io abito qui, la prima a venire a abitare qui sono stata io, quindi non facevano nessuna salsa, mai glielo garantisco. Lui era un ragazzo pacifico, sempre vestito di nero. Nessuno ha fatto la salsa, me lo ricordo perché il regolamento lo vieta".

Una smentita netta, senza spiragli, tanto che, tornata in studio, Panicucci ha commentato: "Il regolamento lo vieta, la signora non è che apre uno spiraglio no? A noi sembrava un po’ particolare la salsa in garage, però per carità poi ognuno ha le proprie abitudini. Però in questo caso mi sento abbastanza in grado di escluderla questa possibilità, no? Allora l’avvocato Taccia, qualora avesse piacere di venire qui ospite, ci dovrà spiegare come mai ha avanzato l’ipotesi che Andrea non ricordi la presenza del padre perché deve essere a fare la salsa no? Cosa che ci sembra veramente da cuore di poter escludere".

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