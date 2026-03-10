Garlasco in TV, il Professor Fortuni è categorico sull'ora della morte: "Avvenuta da meno di tre ore". Lovati interviene
Un confronto serrato a Mattino Cinque riaccende il dibattito sull’orario della morte di Chiara Poggi, tra valutazioni medico-legali, riflessioni sugli alibi e scenari futuri.
Il caso Garlasco torna al centro del dibattito di Mattino Cinque, dove opinionisti e invitati si concentrano su uno degli aspetti più delicati e controversi: l’orario della morte di Chiara Poggi. Un tema che, a distanza di anni, continua a rappresentare uno snodo fondamentale non solo dal punto di vista investigativo, ma anche sotto il profilo processuale, perché strettamente legato alla tenuta o meno degli alibi di Stasi e Sempio.
Garlasco: l’analisi medico-legale e le parole di Fortuni
Nel corso della trasmissione, Federica Panicucci ha interpellato il professor Fortuni con una domanda estremamente puntuale: "Professore Fortuni, sulla base di quello che ha riportato il medico del 118, che cosa possiamo dire quindi in merito al rigor mortis e al livore mortis, che è quello appunto che riguarda le macchie ipostatiche?". Fortuni ha risposto: "Possiamo dire che la morte non era avvenuta da più di tre ore, con termini sempre naturalmente probabilistici, perché il tempo in cui si formano, e l’epostasi, e la rigidità si palese evidente, sono questi. Gli elementi biologici ci dicono che il momento di massima probabilità dell’evento sono le ore 11 circa. Certo, il fatto che sia la massima probabilità non vuol dire che sia il momento in cui certamente è avvenuto il decesso. C’è una mano che ci si allontana da questo elemento centrale in avanti e indietro, si riducono le possibilità ed è una campana, un range che può essere di un’ora e mezzo prima o un’ora e mezzo dopo. Questi sono termini ovviamente orientativi. Il medico legale sono gli unici che deve fornire". Si tratta di un passaggio centrale, perché colloca con maggiore precisione il momento della morte attorno alle 11. La stessa Panicucci ha richiamato le parole di Ballardini: "Professore lo dice anche Ballardini: la morte viene a porsi tra le 10 e 30 e le 12 circa. Peraltro la centratura più probabile si colloca attorno alle 11-11 e mezza, il che è perfetto rispetto a quello che dice il professor Fortuni".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mattino Cinque: l’intervento di Lovati
Il confronto si è poi spostato su un piano più strettamente giuridico con l’intervento di Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, che ha evidenziato come la discussione sull’orario della morte non sia affatto neutra: "Stiamo discutendo della certezza dell’orario della morte perché c’è una finalità a tutto questo discorso: per verificare gli alibi degli eventuali assassini. Allora, sappiamo che questo orario è incerto, che non si può raggiungere con certezza la determinazione di questo orario, è che quindi gli alibi eventuali di questi due indagati, chiamiamoli indagati, uno ancora sotto processo, stanno in piedi comunque, sia l’uno che l’altro".
A quel punto Panicucci è intervenuta per precisare: "Allora, il tema è delicato. Alberto Stai lavorava alla tesi, quindi è certificato questo". Ma Lovati ha insistito su un punto che ha acceso ulteriormente il dibattito in studio: "Il problema è che un’indagine non deve scardinare un alibi. L’alibi viene dopo, prima dell’alibi viene l’indizio, e quali indizi abbiamo contro Stasi e quali indizi abbiamo contro Stasi? Nessuno! E quindi è tutto un discorso inutile che stiamo facendo, perché stiamo facendo un discorso a favore di un alibi o un altro, quando non abbiamo nessun indizio". In chiusura di puntata, Lovati è tornato sul tema prospettando tempi ancora lunghi: "Secondo me andremo al 2027. Cosa potrebbe accadere? Penso sarà offerto alla difesa di Alberto Stasi il testo per ottenere una revisione del processo di primo grado, che effettivamente ha condotto ad una sentenza di condanna profondamente ingiusta".
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché
L’ex avvocato del 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non si t...
Garlasco in Tv, l'attacco di Panicucci: "Mettete già le mani avanti". I dubbi del team Sempio sulla nuova consulenza
Federica Panicucci non si lascia mai scappare i dettagli sul delitto di Garlasco, ne...
Garlasco in TV, Lovati interpellato su Sempio rivela: "Non è pratico, ha sbagliato", poi lo scoop sulla consulenza
Tra inversione dell’onere della prova e nuove indiscrezioni: cosa è emerso davvero i...
Garlasco in TV, Lovati sentenzia: “Tentativi di depistaggio, Stasi dichiarò di aver trovato Chiara sotto minaccia"
Mattino Cinque mette luce in diretta su alcune zone oscure del caso Garlasco, dal mi...
Garlasco in TV, gelo in diretta tra Panicucci e il consulente dei Poggi, Lovati fa discutere: "Omicidio simulato"
Tra perizie, ricostruzioni tecniche e un comunicato della difesa Stasi, lo studio di...
Garlasco in TV, il possibile DNA mai analizzato in cucina, interviene Lovati: "Bicicletta messa lì per incastrare Stasi"
La puntata di Mattino Cinque di oggi è tornata ad accendere i riflettori sul caso Ga...
Garlasco in TV, Sottile sbotta: “L’ora in cui non si sa dove fosse Sempio”. Poi lite tra De Rensis e Taccia: “È la vecchiaia”
Salvo Sottile ha dedicato parte della puntata di Far West di martedì 10 febbraio 202...
Garlasco in TV, parla il giudice che scagionò Stasi: "Entrò nel mio studio, mi disse che era in imbarazzo, ecco perché"
Tra alibi cancellati, perizie mancate e interrogativi mai sopiti: il confronto a Mat...