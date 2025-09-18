Mattia Furlani: chi è Giulia Colonna, la fidanzata della medaglia d'oro ai Mondiali di Atletica 2025 Mattia Furlani oro mondiale nel salto in lungo: ecco chi è la compagna Giulia Colonna, giovane velocista romana, e come è nato il loro amore.

Mattia Furlani è il nome del momento nello sport italiano. A soli 20 anni, il talento azzurro nato a Marino il 7 febbraio 2005 ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la misura di 8,39 metri. Un’impresa mastodontica che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo in questa specialità a 24 anni dal bis iridato di Fiona May.

Dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024, l’argento agli Europei di Roma e il titolo mondiale indoor a Nanchino, il giovane portacolori delle ‘Fiamme Oro’ della Polizia di Stato ha confermato quindi di essere una delle nuove stelle mondiali dell’atletica. Premiato come "Rising Star" da World Athletics, è considerato un atleta generazionale, potenzialmente in grado di diventare l’erede naturale dei grandi campioni del passato.

Ma oltre alle vittorie in pedana, nella vita di Mattia c’è spazio anche per l’amore: la sua fidanzata si chiama Giulia Colonna, ed è una giovane velocista romana. Ecco qualche notizia in più sul suo conto.

Chi è Giulia Colonna, fidanzata di Mattia Furlani

Nata a Roma il 14 maggio 2005, Giulia Colonna è una promessa dell’atletica italiana. Specializzata nelle gare di velocità, corre principalmente i 100 e 200 metri, dove ha già fatto registrare tempi di rilievo: 11"84 nei 100 metri,

24"37 nei 200 metri. Non si limita a queste distanze: ha corso i 60 metri indoor (7"66) e i 300 metri (41"46), mostrando versatilità e ottimi margini di crescita. Ancora lontana dai grandi palcoscenici internazionali, viene considerata una delle giovani più interessanti della velocità italiana pronta ad esplodere da un momento all’altro come ha già fatto il suo fidanzato..

La storia d’amore tra Mattia Furlani e Giulia Colonna

Mattia Furlani e Giulia Colonna sono molto riservati, ma la loro relazione è diventata di dominio pubblico nel 2024, quando la velocista romana dedicò al fidanzato un messaggio social dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi: "Sei immenso, ti amo". Poche parole, ma cariche d’amore, che sono servite a far conoscere al grande pubblico una love story nata proprio nel mondo dell’atletica.

Entrambi tifosi della Roma, hanno trovato nello sport e negli interessi comuni un terreno fertile per la loro relazione. Mattia ha più volte parlato della profonda intesa con Giulia, nata "dal primo incontro in pista". A differenza di Furlani, che possiede un profilo Instagram seguito da oltre 115mila fan (destinati a crescere ulteriormente dopo l’oro ai Mondiali), Giulia è presente sul social delle foto con un profilo privato, dove condivide per lo più momenti sportivi.

