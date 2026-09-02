Matthew Perry, si riapre una ferita mai chiusa: la dolorosa verità sulla star di Friends arriva su Netflix Netflix dedica all'attore una docuserie: dagli anni di Friends alla vita privata, tra successo, fragilità e dipendenze, per raccontare l'uomo dietro Chandler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Matthew Perry vive ancora nei ricordi di tutti, non possiamo negarlo. Netflix ha annunciato una nuova docuserie in tre parti dedicata all’attore di Friends, morto nel 2023 a 54 anni, con l’obiettivo di raccontarne la vita oltre il personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Tra ricordi familiari, testimonianze di amici e colleghi e gli aspetti più dolorosi della sua esistenza, il progetto vuole mostrare un volto più intimo e complesso di Perry, lontano dalle etichette che per anni lo hanno accompagnato. Di seguito, tutti i dettagli.

Matthew Perry, Netflix annuncia la serie The One About Matthew Perry: cosa sappiamo

Netflix prepara un omaggio a Matthew Perry con The One About Matthew Perry, una docuserie in tre episodi che vuole restituire un’immagine dell’attore più ampia rispetto a quella legata al celebre Chandler Bing di Friends. Il progetto, diretto da Mary Robertson, raccoglierà i ricordi di persone che hanno conosciuto da vicino Perry, tra cui la sorella Mia Perry Bowick, amici e collaboratori. Il racconto seguirà sia la sua affermazione nel mondo dello spettacolo sia gli aspetti più difficili della sua vita privata, comprese le dipendenze affrontate pubblicamente dall’attore. Per Mia Perry Bowick, raccontare il fratello ha richiesto tempo e una particolare attenzione alla sua complessità: "Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e raccontare cosa significasse amare Matthew attraverso tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona nella sua interezza, non soltanto come Chandler e non soltanto come qualcuno che ha lottato contro la dipendenza".

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La sorella ha scelto di ricordarne soprattutto la generosità e la capacità di portare leggerezza anche nei periodi più complicati: "Matthew aveva un cuore meraviglioso e uno spirito generoso e, anche nei suoi momenti più bui, riusciva comunque a farti ridere e a farti sentire amato".

Matthew Perry, le parole della regista sulla nuova serie Netflix dedicata alla star di Friends

La regista Mary Robertson, invece, ha definito Perry "uno dei geni comici della nostra epoca.", sottolineando quanto abbia saputo lasciare il segno anche raccontando apertamente la propria esperienza con la dipendenza: "Attraverso i suoi film, le sue interpretazioni televisive e teatrali e il suo indimenticabile Chandler Bing ha fatto ridere milioni di persone, le ha fatte entrare in sintonia e le ha fatte sentire un po’ meno sole." La docuserie vuole così andare oltre il personaggio televisivo e offrire un ritratto più intimo dell’attore che, ancora oggi, noi tutti ricordiamo.

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