Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Matthew Perry, si riapre una ferita mai chiusa: la dolorosa verità sulla star di Friends arriva su Netflix

Netflix dedica all'attore una docuserie: dagli anni di Friends alla vita privata, tra successo, fragilità e dipendenze, per raccontare l'uomo dietro Chandler.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Matthew Perry vive ancora nei ricordi di tutti, non possiamo negarlo. Netflix ha annunciato una nuova docuserie in tre parti dedicata all’attore di Friends, morto nel 2023 a 54 anni, con l’obiettivo di raccontarne la vita oltre il personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Tra ricordi familiari, testimonianze di amici e colleghi e gli aspetti più dolorosi della sua esistenza, il progetto vuole mostrare un volto più intimo e complesso di Perry, lontano dalle etichette che per anni lo hanno accompagnato. Di seguito, tutti i dettagli.

Matthew Perry, Netflix annuncia la serie The One About Matthew Perry: cosa sappiamo

Netflix prepara un omaggio a Matthew Perry con The One About Matthew Perry, una docuserie in tre episodi che vuole restituire un’immagine dell’attore più ampia rispetto a quella legata al celebre Chandler Bing di Friends. Il progetto, diretto da Mary Robertson, raccoglierà i ricordi di persone che hanno conosciuto da vicino Perry, tra cui la sorella Mia Perry Bowick, amici e collaboratori. Il racconto seguirà sia la sua affermazione nel mondo dello spettacolo sia gli aspetti più difficili della sua vita privata, comprese le dipendenze affrontate pubblicamente dall’attore. Per Mia Perry Bowick, raccontare il fratello ha richiesto tempo e una particolare attenzione alla sua complessità: "Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e raccontare cosa significasse amare Matthew attraverso tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona nella sua interezza, non soltanto come Chandler e non soltanto come qualcuno che ha lottato contro la dipendenza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La sorella ha scelto di ricordarne soprattutto la generosità e la capacità di portare leggerezza anche nei periodi più complicati: "Matthew aveva un cuore meraviglioso e uno spirito generoso e, anche nei suoi momenti più bui, riusciva comunque a farti ridere e a farti sentire amato".

Matthew Perry, le parole della regista sulla nuova serie Netflix dedicata alla star di Friends

La regista Mary Robertson, invece, ha definito Perry "uno dei geni comici della nostra epoca.", sottolineando quanto abbia saputo lasciare il segno anche raccontando apertamente la propria esperienza con la dipendenza: "Attraverso i suoi film, le sue interpretazioni televisive e teatrali e il suo indimenticabile Chandler Bing ha fatto ridere milioni di persone, le ha fatte entrare in sintonia e le ha fatte sentire un po’ meno sole." La docuserie vuole così andare oltre il personaggio televisivo e offrire un ritratto più intimo dell’attore che, ancora oggi, noi tutti ricordiamo.

Potrebbe interessarti anche

Matthew Perry, oggetti personali e della serie Friends finiscono all'asta

Matthew Perry, all’asta i suoi tesori e ricordi privati (c'è anche una ‘chicca’ di Friends): il motivo fa piangere

All’asta i beni di Matthew Perry: oggetti iconici di Friends, premi e ricordi person...
Matthew Perry, condannato il medico della star di Friends morta per overdose

Matthew Perry, giustizia per la star di Friends: la sentenza decreta il carcere

Era il 2023 quando arrivò la notizia della morte di Matthew Perry, iconica star dell...
"Ora che non c'è più ripenso a quei momenti, era speciale": Jason Priestley ricorda in lacrime Luke Perry, scomparso 6 anni fa

"Ora che non c'è più ripenso a quei momenti, era speciale": Jason Priestley ricorda l'amico Luke Perry, scomparso 6 anni fa

L'attore e regista canadese, ex star di Beverly Hills 90210 si commuove ai microfoni...
katy perry concerto

Katy Perry pronta a sorprendere tutti al Lucca Summer Festival: la scaletta completa del concerto di stasera 19 luglio. L'attesa è finita

Katy Perry sta per esibirsi al Lucca Summer Festival per la sua unica tappa italiana...
Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonisti di Brothers, la nuova serie Apple TV

Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la reunion dopo True Detective ha dell’incredibile: la nuova serie nasconde un segreto assurdo

La reunion tra i due attori riparte da Austin: nella nuova serie comedy di Apple TV,...
Matthew McConaughey prima salvato da Jennifer Lopez poi sorpreso da Papa Leone

"Salvato da Jennifer Lopez e sorpreso dal Papa durante il nostro incontro": Matthew McConaughey svela due esperienze scioccanti

L'attore ha svelato due aneddoti inediti che riguardano la sua carriera e vita perso...
Katy Perry

Katy Perry sorprende ai Mondiali 2026: il duetto inaspettato che conquista il pubblico e il bacio al fidanzato Justin Trudeau

La popstar americana evita i suoi successi più celebri e punta tutto su una performa...
Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2, Kate Hudson e Matthew McConaughey potrebbero tornare nel sequel di Paramount Pictures

Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2, il sequel si farà: Kate Hudson e Matthew McConaughey verso il ritorno. Il dettaglio che fa sperare i fan

I due attori sarebbero pronti a ritrovarsi nella commedia cult del 2003: il sequel è...
È morta Abbe Lane, l'attrice di The Twilight Zone: Il Film, che recitò con Totò, Sordi e Vittorio De Sica

È morta Abbe Lane, la diva di Twilight Zone che affiancò Totò, Sordi e Vittorio De Sica: la causa della morte e il dramma dietro il successo

Si è spenta a 93 anni la cantante e attrice americana che conquistò Hollywood e il c...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Eugenio Finardi

Eugenio Finardi
Chiara Capitta

Chiara Capitta
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti
Danilo D'Angelo

Danilo D'Angelo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963