Matthew Perry, la data ufficiale che riporta 'Chandler' su Netflix: la nuova serie tv svela il lato più intimo dell’attore La docuserie Netflix dedicata a Matthew Perry arriverà il 27 ottobre: tre episodi per raccontare l’uomo dietro Chandler, tra successo, fragilità e ricordi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Matthew Perry torna a far parlare di sé, questa volta attraverso un racconto molto più personale di quello a cui il pubblico era abituato. Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova docuserie dedicata all’attore, scomparso nell’ottobre 2023. Un progetto intimo che vuole andare oltre il personaggio di Chandler Bing, quello che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

A parlare saranno soprattutto le persone che lo hanno conosciuto davvero, tra familiari, amici e colleghi. Nel racconto troveranno spazio anche immagini e video mai mostrati prima, provenienti dall’archivio privato della famiglia. L’appuntamento è fissato per il 27 ottobre, a pochi giorni dal terzo anniversario della sua morte.

Matthew Perry, quando esce la docuserie su Netflix

Si intitola The One About Matthew Perry la nuova docuserie in tre episodi che Netflix porterà sulla piattaforma il prossimo 27 ottobre. Il titolo richiama inevitabilmente Friends, ma l’obiettivo del progetto è proprio quello di allontanarsi, almeno per un momento, dall’iconico Chandler Bing per concentrarsi sull’uomo che si nascondeva dietro quel personaggio. Il documentario sarà diretto da Mary Robertson e raccoglierà le testimonianze di alcune delle persone più vicine all’attore. Tra queste ci sono la sorella Mia Perry Bowick, gli amici David Pressman e Roger Castillo e l’ex presidente di NBC Warren Littlefield, oltre ad altre figure che hanno condiviso con Perry momenti importanti della sua carriera.

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La serie ripercorrerà il suo rapporto con la fama e il successo, mostrando anche quanto quel traguardo che aveva desiderato per anni non fosse necessariamente sinonimo di felicità. Nel trailer, una voce dello stesso Perry racconta infatti il desiderio quasi disperato di diventare famoso e la successiva consapevolezza che la notorietà non avrebbe risolto tutto.

Il lato più privato di Matthew Perry tra successo e dipendenze

Uno degli aspetti più delicati della docuserie riguarda il lungo percorso di Matthew Perry attraverso la dipendenza e i numerosi tentativi di tornare sobrio. Il progetto affronta quindi anche gli anni più difficili della sua vita, senza fermarsi alla rappresentazione dell’attore di successo conosciuto dal grande pubblico. A rendere il racconto ancora più personale saranno foto e video inediti appartenenti all’archivio della famiglia, insieme ai ricordi di chi gli è stato accanto nei momenti più importanti. Secondo quanto anticipato, nel corso della sua vita Perry avrebbe speso oltre 7 milioni di dollari nel tentativo di liberarsi dalla dipendenza.

Per la sorella Mia, condividere questi ricordi ha richiesto tempo: l’intenzione è mostrare Matthew nella sua complessità, senza identificarlo soltanto con Chandler o con la sua battaglia contro la dipendenza. Un ritratto che vuole quindi restituire spazio anche alla sua personalità, alla sua ironia e alla capacità di far sentire amate le persone che aveva accanto. La scelta della data non è casuale: la docuserie arriverà su Netflix proprio a ridosso del terzo anniversario della morte di Matthew Perry.

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