Matthew Perry, all’asta tesori e ricordi privati (tra cui anche una ‘chicca’ di Friends): il motivo è commovente All’asta i beni di Matthew Perry: oggetti iconici di Friends, premi e ricordi personali per finanziare la lotta allo stigma delle dipendenze. Tutti i dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ passato del tempo dalla sua scomparsa ma ai fan manca ancora e, la notizia che stiamo per darvi, potrebbe essere al contempo interessante ma anche ‘quasi nostalgica’. Alcuni oggetti personali di Matthew Perry, tra cui 26 sceneggiature originali di Friends (incluso il finale "The Last One"), saranno messi all’asta il 5 giugno da Heritage Auctions a Dallas. L’iniziativa, realizzata con la famiglia, sosterrà la Matthew Perry Foundation, impegnata a ridurre lo stigma legato alla dipendenza.

Matthew Perry, cimeli di Friends e oggetti preziosi finiscono all’asta per un fine benefico

Il prossimo mese verrà organizzata un’asta benefica dedicata agli effetti personali di Matthew Perry, celebre volto di Friends, con l’obiettivo di sostenere la sua fondazione impegnata nella lotta contro lo stigma della dipendenza. Tra i pezzi messi in vendita ci sono sceneggiature originali della serie, copioni firmati anche da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, oltre a oggetti iconici come un album fotografico, la replica dello spioncino dell’appartamento di Monica, il premio SAG del 1995 e opere d’arte di Banksy e Mel Bochner. L’asta inizierà il 5 giugno e i proventi saranno destinati a progetti dedicati al recupero dalle dipendenze, tra cui programmi presso il Massachusetts General Hospital e il festival Healing Appalachia. Come dichiarato da Heritage Auctions, l’iniziativa mira a "promuovere l’eredità più significativa di Matthew: costruire un futuro libero dallo stigma della dipendenza, in cui ogni persona in cerca di recupero abbia accesso alle cure, alle risorse e alla comunità di cui ha bisogno per prosperare".

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Le offerte sono già partite e gli oggetti saranno esposti a Beverly Hills prima della vendita finale a Dallas. La CEO della fondazione, Lisa Kasteler Calio, ha sottolineato: "Matthew credeva che la dipendenza dovesse essere affrontata con compassione e scienza, non con stigma e silenzio", aggiungendo che "Quest’asta alimenta il lavoro della fondazione per ampliare l’accesso a cure basate sull’evidenza e contrastare lo stigma. È un ulteriore modo per garantire che nessuno debba combattere questa malattia da solo".

Com’è morto Matthew Perry, star di Friends

Matthew Perry è morto il 28 ottobre del 2023, a 54 anni, per overdose nella sua casa di Los Angeles. Nel processo legato alla sua morte, il medico Salvador Plasencia è stato condannato a 30 mesi di carcere e a una multa per avergli somministrato grandi quantità di ketamina. Stando alla sentenza, avrebbe approfittato della sua debolezza. Il medico si è dichiarato colpevole, ha chiesto scusa in tribunale e intende rinunciare alla licenza. Altri imputati sono ancora sotto processo. La famiglia dell’attore ha criticato duramente il comportamento dei medici coinvolti. Secondo il medico legale, Perry è morto per gli effetti acuti della ketamina, aggravati da altri fattori.

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