Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la reunion dopo True Detective ha dell’incredibile: Brothers nasconde un segreto assurdo La reunion tra i due attori riparte da Austin: nella nuova serie comedy di Apple TV, un soggiorno in famiglia diventa l’inizio di una scoperta clamorosa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ebbene sì, dopo True Detective, la reunion tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson è diventata realtà. I due si ritrovano ancora una volta fianco a fianco, ma con una storia completamente diversa. In Brothers, nuova serie comica di Apple TV, i due giocano con la propria immagine e interpretano versioni romanzate di se stessi. La tranquillità di un soggiorno in Texas salta quando emerge un segreto rimasto nascosto per decenni: McConaughey e Harrelson potrebbero avere un legame di sangue. Da quel momento parte una serrata ricerca della verità che rimette tutto in discussione: famiglia, amicizia e certezze personali.

Brothers, Matthew McConaughy e Woody Harrelson fanno una scoperta incredibile nella serie Apple TV

Apple TV si prepara a lanciare Brothers, una nuova serie comedy che riunisce Matthew McConaughey e Woody Harrelson, questa volta nei panni di versioni romanzate di loro stessi. Al centro della storia c’è l’amicizia tra i due attori, che verrà sconvolta da una rivelazione sorprendente: potrebbero avere un legame di sangue. Dopo la fine del fidanzamento della figlia di Woody, lui decide di trasferirsi temporaneamente con la famiglia nel ranch di Matthew, ad Austin. La permanenza, però, prende una piega inaspettata quando Ma Mac, la madre di Matthew, parla involontariamente un segreto rimasto nascosto per anni. Woody si lancia così alla ricerca della verità, trasformando il tranquillo soggiorno nel ranch in un susseguirsi di situazioni caotiche. Matthew, nel frattempo, deve affrontare una possibile svolta politica: l’ipotesi di una candidatura a governatore del Texas.

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La serie punta a raccontare con ironia il rapporto tra i due protagonisti, e affronta anche temi importanti, come fama, famiglia, identità e amicizia. Prodotta da Paramount Television Studios per Apple TV, la serie vede i due protagonisti coinvolti anche come produttori esecutivi, mentre Lee Eisenberg ricopre il ruolo di showrunner. Trent O’Donnell ha diretto diversi episodi, compreso il primo. Nel cast, oltre a McConaughey e Harrelson, troviamo anche:

Holland Taylor

Natalie Martinez

Brittany Ishibashi

Nolan Almeida

Ella Grace Helton

Noah Carganilla

Highdee Kuan

Oona Yaffe

Di seguito, il trailer di Brothers:

Brothers, la serie con McConaughey e Harrelson che nasce da voci vere

La premessa della serie richiama le voci reali che da tempo ipotizzano una parentela tra McConaughey e Harrelson. Nel 2023, lo stesso Harrelson aveva parlato delle numerose coincidenze familiari che alimentano questa teoria, compreso un presunto rapporto tra sua madre e il padre di McConaughey nel periodo del concepimento dell’attore.

Quando e dove vedere in streaming Brothers

La prima stagione di Brothers sarà composta da otto puntate, e la serie sarà disponibile in streaming su Apple TV a partire dal 23 settembre, con i primi due episodi disponibili da subito. Gli altri, invece, arriveranno ogni mercoledì fino al 4 novembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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