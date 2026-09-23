Matthew McConaughey e Woody Harrelson, quel test del DNA mai fatto: “Gliel’ho proposto, ma lui...”. La strana verità sul loro legame I due attori tornano insieme in Brothers, la nuova comedy di Apple TV+, che porta sullo schermo un’amicizia speciale e una storia (la loro) davvero singolare.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per trent’anni sono stati amici inseparabili, ma una vecchia battuta ha trasformato Matthew McConaughey e Woody Harrelson in qualcosa di molto più improbabile: due fratelli, almeno secondo una teoria che i diretti interessati non hanno mai smesso di alimentare. Ora il curioso tormentone diventa una serie di Apple TV+, Brothers, pronta a portare sullo schermo il loro rapporto fuori dagli schemi. In un’intervista a People, i due attori raccontano retroscena, divergenze ma, la cosa più curiosa, è che sulla presunta parentela, uno dei due sembra avere ancora qualche dubbio.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson, un’amicizia nata per caso

In un’intervista a People, Matthew McConaughey e Woody Harrelson raccontano il legame che li unisce da circa trent’anni e che ha ispirato Brothers, la nuova comedy in cui giocano con la surreale voce secondo cui sarebbero fratelli. Tutto sarebbe nato otto anni fa, durante una vacanza in Grecia, da una battuta diventata nel tempo una sorta di leggenda. La loro amicizia, fatta di complicità e differenze, è al centro della serie e riflette, in parte, il rapporto che hanno anche nella vita reale. "C’è di mezzo uno shot di tequila – commenta McConaughey – o forse più di uno… Ma una cosa so per certa: Woody mi è piaciuto subito per il suo spirito bambino, capace di stupirsi delle cose come fosse la prima volta".

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Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonisti di Brothers: scherzi, differenze e complicità

Dopo aver condiviso il set di True Detective, i due tornano a lavorare insieme in un contesto decisamente più leggero. Harrelson ricorda con ironia la precedente esperienza: "Volevo prenderlo a schiaffi nove volte su dieci", mentre McConaughey ha un ricordo molto più positivo: "Io invece True Detective lo rifarei, è stata un’esperienza edificante". Anche la presunta parentela continua a essere un argomento di scherzo. Harrelson, che dice di crederci, racconta: "Gli ho proposto un test del DNA per provarlo, però finora ha sempre rifiutato". Al di là della battuta, l’attore sottolinea quanto consideri preziosa la presenza dell’amico nella sua vita: "A volte gli chiedo consigli e guida e non mi delude mai". Il loro rapporto sembra funzionare proprio grazie alle differenze. Sono cresciuti in contesti opposti, hanno abitudini diverse e spesso vedono le cose da prospettive lontane, ma riescono a completarsi: McConaughey spiega: "Mia madre è sempre stato il mio modello, ma non avevamo la tv e mi spingeva sempre fuori casa a giocare, così andavo di nascosto da un amico che aveva il satellite e mi faceva mangiare di nascosto i dolciumi. Da me erano vietati gli zuccheri!". Harrelson, invece, afferma: "Per me era l’opposto, sono cresciuto davanti al piccolo schermo. Per fortuna al college questa dipendenza mi è passata (ma ne ho coltivate altre)."

E quando si incontrano, le serate possono trasformarsi in vere e proprie avventure: "Spesso finiamo di mattina nell’oceano", racconta Harrelson. Sul set di Brothers questa sintonia ha dovuto però trasformarsi in comicità, non sempre con risultati immediati. "Rivedendo alcune scene, ho pensato di non essere divertente come mi sarei aspettato" afferma McConaughey.

Brothers, di cosa parla la serie con Matthew McConaughey e Woody Harrelson e quando esce in streaming su Apple TV+

Brothers racconta la storia di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, due amici di lunga data che vedono il loro rapporto sconvolto dalla scoperta di un incredibile segreto di famiglia: potrebbero essere fratelli. Quando Woody si trasferisce temporaneamente nel ranch di Matthew insieme alla famiglia, una vecchia verità torna a galla, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra indagini sul passato, crisi personali e l’inaspettata possibilità di una candidatura politica, i due dovranno fare i conti con identità, famiglia, amicizia e fama. La serie arriverà in streaming su Apple TV+ il 23 settembre 2026. Segnate questa data se non volete perderla! Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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