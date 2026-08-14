"Salvato da Jennifer Lopez e sorpreso dal Papa durante il nostro incontro": Matthew McConaughey svela due esperienze scioccanti L'attore ha svelato due aneddoti inediti che riguardano la sua carriera e vita personale, tirando in ballo la collega Jennifer Lopez e Papa Leone

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Durante recenti interviste, Matthew McConaughey ha fatto rivelazioni inedite su alcune esperienze lavorative e personali che chiamano in ballo personaggi celebri come Jennifer Lopez e Papa Leone XIV.

Quella volta in cui Matthew McConaughey si salvò ad un controllo di frontiera grazie a Jennifer Lopez

Durante la chiacchierata nel podcast "Happy Sad Confused", l’attore ha ripescato un aneddoto decisamente singolare avvenuto al confine tra Messico e Stati Uniti. Bloccato dai controlli di frontiera in un momento che rischiava di farsi parecchio teso, l’attore ne è uscito giocandosi la carta della ‘fama’: ha domandato alle guardie se conoscessero la commedia Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez, svelando di essere proprio il co-protagonista del film. La reazione è stata immediata, l’atmosfera si è subito alleggerita e il controllo si è trasformato in una sessione di foto prima di lasciarlo ripartire.

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Nello stesso intervento, McConaughey ha ricordato come quel film fu l’inizio degli anni che lo elessero a ‘re della commedia romantica‘ di quel periodo, genere nel quale raggiunse l’apice con Come farsi lasciare in 10 giorni, che ha definito "la mia commedia romantica preferita tra quelle che ho girato". Ancora adesso con quest’ultimo film guadagna molti soldi: "È ancora il film che mi ha fruttato di più in assoluto. Di gran lunga. Quando c’erano solo i DVD o la TV via cavo, ogni marzo ricevevo un assegno sostanzioso per San Valentino", ha aggiunto McConaughey. "Per me, per quel genere, quel film è un vero e proprio punto di riferimento. ‘Come farsi lasciare in 10 giorni’ è un pilastro della commedia romantica di tutti i tempi."

Eppure, a un certo punto, quel ruolo da eterno fidanzato perfetto ha iniziato a stargli stretto. Di fronte al rifiuto dei produttori di ingaggiarlo per storie più impegnate, ha preferito fare un passo indietro radicale: ha voltato le spalle alla vita di Los Angeles per ritirarsi in Texas con la famiglia, arrivando a scartare ingaggi da capogiro pur di non girare l’ennesima commedia leggera. Un azzardo rischioso che ha però dato i suoi frutti. Hollywood alla fine si è resa conto del suo potenziale, riaprendogli le porte per opere dello spessore di Mud, Interstellar e soprattutto Dallas Buyers Club, la pellicola che lo ha consacrato definitivamente con l’assegnazione dell’Oscar.

Matthew McConaughey e l’incontro con Papa Leone: "Perché mi ha sorpreso"

Ospite di Jimmy Fallon, Matthew McConaughey ha invece rievocato l’emozione dell’udienza con il Papa. Pur essendosi esercitato su un discorso ben strutturato da recitare davanti al Pontefice, una volta arrivato il momento ha preferito lasciarsi guidare dall’istinto, conversando in modo del tutto spontaneo. A colpirlo profondamente è stata però la verve e l’autoironia del Papa: "È stato lui a far ridere me!", ha ammesso con sorpresa, svelando di aver scoperto in lui una dote riscontrata spesso nelle figure dotate di forte spiritualità.

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