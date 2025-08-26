Trova nel Magazine
Libero Magazine

McConaughey e Pizzolatto di nuovo insieme: pronti a bissare il successo di True Detective con una serie Netflix già attesissima

McConaughey e Pizzolatto rinnovano la collaborazione e si preparano a frantumare il successo di True Detective con una nuova serie che già promette scintille

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un mondo turbolento quello delle piattaforme streaming che, in un clima di competizione agguerrito, è sempre un’impresa riuscire ad aggiudicarsi film o serie che potrebbero rivelarsi un successo. Ebbene, nelle scorse ore, Netflix ha ottenuto i diritti per un nuovo e interessante progetto progetto: una serie TV con protagonisti Matthew McConaughey e Cole Hauser. A crearla sarà Nic Pizzolatto, il quale tornerà a collaborare con McConaughey dopo il grande successo di True Detective. Siete curiosi di saperne di più, vero? Bene, allora proseguite la lettura e saprete tutto.

McConaughey e Pizzolatto insieme per la nuova serie Netflix: i primi dettagli

Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey collaboreranno nuovamente dopo True Detective per una nuova serie i cui diritti sono stati acquisiti da Netflix. Il progetto, prodotto anche da Skydance Sports, sembra ambientato nel mondo dello sport. Oltre a McConaughey, è previsto il coinvolgimento di Cole Hauser (Yellowstone); i due attori avevano già lavorato insieme in La vita è un sogno di Richard Linklater e interpreteranno due fratelli, ma ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora noti (stesso discorso anche per gli altri attori che potrebbero entrare nel cast di questa serie). HBO ha deciso di non partecipare alla corsa per i diritti, dopo i contrasti legati a True Detective. Recentemente McConaughey è protagonista del film The Lost Bus, diretto da Paul Greengrass, in uscita al Toronto Film Festival il 5 settembre, mentre Pizzolatto presenterà Easy’s Waltz, da lui scritto e diretto, con Vince Vaughn e Al Pacino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

True Detective, dove vedere la serie in streaming

Abbiamo menzionato True Detective, ma non diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Trattasi di una serie TV poliziesca firmata da HBO e ideata da Nic Pizzolatto, trasmessa in Italia su Sky Atlantic. La serie, di struttura antologica, segue stagioni autonome legate solo dal genere poliziesco. La prima, in Louisiana, racconta l’indagine dei detective Rust Cohle (Matthew McConaughey) e Marty Hart (Woody Harrelson) su un serial killer. La seconda, a Vinci in California, ruota sull’omicidio di un politico e coinvolge i detective Ray Velcoro, (Colin Farrell), Antigone "Ani" Bezzerides (Rachel McAdams) e Paul Woodrugh, oltre all’imprenditore Frank Semyon. In entrambe le stagioni, i protagonisti affrontano un presente complesso e sfumato tra il bene e il male.

Il cast vede la presenza dei seguenti attori: Matthew McCounaghey, Colin Farrell, Woody Harrelson, Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc, John Hawkes, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo. La serie è visibile in streaming su NOW e Prime Video.

Potrebbe interessarti anche

True Detective, Matthew McConaughey torna alle origini: la reunion che fa sognare i fan della serie

True Detective, Matthew McConaughey torna alle origini: la reunion che fa sognare i fan della serie

Il duo torna a lavorare assieme a distanza di 10 anni per un nuovo prodotto investig...
Slitta la reunion tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson (True Detective) nella nuova serie Brothers

Brothers, slitta la reunion tra Harrelson e McConaughey: il motivo è surreale

La nuova serie Brothers, di Apple TV+, con McConaughey e Harrelson si ferma a otto e...
True Detective 5, Nicolas Cage protagonista della serie crime HBO

True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO

Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo ...
Titanic - Matthew McConaughey

Titanic, Matthew McConaughey scartato ai provini del film: perché ha perso il ruolo di Jack Dawson

A distanza di molti anni dall’uscita del kolossal di James Cameron, ecco svelato per...
Interstellar, dove vederlo in streaming e perché il film di Christopher Nolan è da recuperare

Interstellar, dove vederlo in streaming (anche gratis) e perché il film di Christopher Nolan è diventato iconico

Interstellar è uno dei film più celebri e iconici di Christopher Nolan: l'emozionant...
Stolen - il colpo del secolo su Netflix, la storia vera della banda di Torino e della rapina di diamanti ad anversa

Stolen su Netflix, la storia vera della banda di Torino che rapinò i diamanti di Anversa: tutto sul furto del secolo

Dall'8 agosto sulla piattaforma streaming è disponibile il documentario che racconta...
Squid Game 3, una star internazionale preannuncia lo spin-off americano

Netflix combina un guaio: il cameo che spoilera il futuro di Squid Game

La freddezza di Cate nel gran finale svela il futuro della serie Netflix Squid Game:...
La scena post-credit del reboot di Una pallottola Spuntata

Una pallottola spuntata, il significato delle scene post-credit con Liam Neeson: omaggio alle serie anni '80

Il reboot di Liam Neeson della storica saga comica con Leslie Nielsen porta con sé n...
A Man on the Inside 2: ecco a data d'uscita della serie Netflix con Ted Danson

Ted Danson torna su Netflix per una nuova missione: A Man on the Inside 2 ha una data d'uscita ufficiale

A Man on the Inside 2 si farà: la serie Netflix con Ted Danson ha una data d'uscita ...

Personaggi

Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Dua Lipa

Dua Lipa
Blake Lively

Blake Lively
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963