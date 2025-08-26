McConaughey e Pizzolatto di nuovo insieme: pronti a bissare il successo di True Detective con una serie Netflix già attesissima
McConaughey e Pizzolatto rinnovano la collaborazione e si preparano a frantumare il successo di True Detective con una nuova serie che già promette scintille
Un mondo turbolento quello delle piattaforme streaming che, in un clima di competizione agguerrito, è sempre un’impresa riuscire ad aggiudicarsi film o serie che potrebbero rivelarsi un successo. Ebbene, nelle scorse ore, Netflix ha ottenuto i diritti per un nuovo e interessante progetto progetto: una serie TV con protagonisti Matthew McConaughey e Cole Hauser. A crearla sarà Nic Pizzolatto, il quale tornerà a collaborare con McConaughey dopo il grande successo di True Detective. Siete curiosi di saperne di più, vero? Bene, allora proseguite la lettura e saprete tutto.
McConaughey e Pizzolatto insieme per la nuova serie Netflix: i primi dettagli
Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey collaboreranno nuovamente dopo True Detective per una nuova serie i cui diritti sono stati acquisiti da Netflix. Il progetto, prodotto anche da Skydance Sports, sembra ambientato nel mondo dello sport. Oltre a McConaughey, è previsto il coinvolgimento di Cole Hauser (Yellowstone); i due attori avevano già lavorato insieme in La vita è un sogno di Richard Linklater e interpreteranno due fratelli, ma ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora noti (stesso discorso anche per gli altri attori che potrebbero entrare nel cast di questa serie). HBO ha deciso di non partecipare alla corsa per i diritti, dopo i contrasti legati a True Detective. Recentemente McConaughey è protagonista del film The Lost Bus, diretto da Paul Greengrass, in uscita al Toronto Film Festival il 5 settembre, mentre Pizzolatto presenterà Easy’s Waltz, da lui scritto e diretto, con Vince Vaughn e Al Pacino.
True Detective, dove vedere la serie in streaming
Abbiamo menzionato True Detective, ma non diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Trattasi di una serie TV poliziesca firmata da HBO e ideata da Nic Pizzolatto, trasmessa in Italia su Sky Atlantic. La serie, di struttura antologica, segue stagioni autonome legate solo dal genere poliziesco. La prima, in Louisiana, racconta l’indagine dei detective Rust Cohle (Matthew McConaughey) e Marty Hart (Woody Harrelson) su un serial killer. La seconda, a Vinci in California, ruota sull’omicidio di un politico e coinvolge i detective Ray Velcoro, (Colin Farrell), Antigone "Ani" Bezzerides (Rachel McAdams) e Paul Woodrugh, oltre all’imprenditore Frank Semyon. In entrambe le stagioni, i protagonisti affrontano un presente complesso e sfumato tra il bene e il male.
Il cast vede la presenza dei seguenti attori: Matthew McCounaghey, Colin Farrell, Woody Harrelson, Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc, John Hawkes, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo. La serie è visibile in streaming su NOW e Prime Video.
