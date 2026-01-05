Matthew McConaughey insuperabile, 5 commedie romantiche da batticuore da (ri)scoprire aspettando Positano Da Come farsi lasciare in 10 giorni a Prima o poi mi sposo, passando per l’atteso Positano: cinque rom-com con Matthew McConaughey da riscoprire.

Matthew McConaughey potrebbe presto tornare là dove il pubblico lo ha amato di più: nelle commedie romantiche. Con Positano, nuovo progetto in trattative e ambientato in Italia, l’attore sembra pronto a riabbracciare quel genere leggero e brillante che lo ha reso una star globale. In attesa di scoprire se il film andrà davvero in porto, ripercorriamo cinque rom-com iconiche che raccontano al meglio il suo lato più affascinante, ironico e irresistibile.

Positano

Il titolo è già una promessa di romanticismo. Positano è il nuovo film che potrebbe segnare il ritorno di McConaughey alle commedie sentimentali, questa volta con il fascino della Costiera Amalfitana sullo sfondo. La trama è ancora top secret, ma al centro ci sarebbe una fuga romantica ambientata nella celebre città italiana. Accanto a lui potrebbe esserci Zoe Saldaña, con Netflix pronta a sostenere il progetto. Tra panorami mozzafiato e una storia d’amore tutta da scoprire, Positano si candida a diventare la nuova comfort rom-com per il pubblico internazionale.

Come farsi lasciare in 10 giorni

Qui McConaughey gioca a fare il seduttore convinto di avere tutto sotto controllo. Il suo Ben è un pubblicitario che accetta una scommessa apparentemente semplice: far innamorare una donna in dieci giorni. Peccato che Andie, interpretata da Kate Hudson, stia portando avanti l’esperimento opposto. Tra gag esilaranti, battibecchi irresistibili e una chimica diventata leggendaria, il film resta uno dei simboli delle rom-com anni Duemila.

Prima o poi mi sposo

In questa commedia romantica McConaughey veste i panni di un medico affascinante che, senza volerlo, si innamora della wedding planner incaricata di organizzare il suo matrimonio. Il problema? Lei è Jennifer Lopez e l’amore non segue mai i piani. Tra dilemmi sentimentali e situazioni imbarazzanti, il film gioca con il tema delle scelte di cuore, dimostrando che a volte l’amore arriva quando meno te lo aspetti.

A casa con i suoi

Trentacinque anni, un lavoro stabile e… ancora a vivere con mamma e papà. McConaughey interpreta un uomo allergico all’idea di crescere davvero, finché i genitori non decidono di intervenire assumendo una "consulente" molto speciale, Sarah Jessica Parker. Quello che nasce come un piano ben studiato si trasforma presto in qualcosa di più autentico, tra risate, romanticismo e una riflessione leggera sulla paura di cambiare.

La rivolta delle ex

Qui il fascino di McConaughey incontra il suo lato più cinico. È un fotografo di successo e incallito donnaiolo, convinto che l’amore sia solo un impiccio. Tutto cambia quando, alla vigilia di un matrimonio, viene visitato dai "fantasmi" delle sue ex fidanzate. Una rilettura moderna e romantica del classico dickensiano, che mescola ironia e sentimento, ricordandoci che fare i conti con il passato è spesso l’unico modo per andare avanti.

