A casa con i suoi è stata la sua ultima commedia romantica, ma Matthew McConaghey è disponibile a un nuovo film: lo farebbe solo con lei
Dopo il successo di A casa con i suoi, Matthew McConaghey ha deciso di abbandonare le commedie romantiche: ecco le sue motivazioni
Non tutti sanno che dopo successi come La rivolta delle ex e A casa con i suoi, Matthew McConaughey decise di abbandonare il genere delle commedie romantiche (le cosiddette rom-com). Scelta che non fu però dettata da un calo di popolarità, come molti hanno creduto.
Matthew McConaughey spiega il motivo del suo addio alle commedie romantiche
L’attore spiegò bene questa decisione nel suo libro di memorie, Greenlights, scrivendo: "Ero bravo in qualcosa che non amavo più. Volevo che il mio lavoro riflettesse la vitalità della mia vita." Per dimostrare che non stava scherzando, arrivò a rifiutare un’offerta da 14,5 milioni di dollari fattagli per una singola commedia romantica. Quel "no" fece capire all’industria che il suo non era un bluff. Eppure, McConaughey ammise che, in effetti, una possibilità che tornasse a recitare in una commedia romantica c’era e sarebbe stato un possibile sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni con la presenza di Kate Hudson (quest’anno candidata anche agli Oscar come Miglior Attrice).
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Il successo di A casa con i suoi e Una notte da leoni
Nell’attesa di questa reunion, ricordiamo proprio il successo di Matthew McConaughey in A casa con i suoi, film in cui interpreta Tripp, un uomo di 35 anni attraente, di successo e molto socievole. Ha però un segreto che usa come "scudo" nelle relazioni: vive ancora con i suoi genitori, Sue e Al. Ogni volta che una storia d’amore diventa troppo seria, Tripp porta la ragazza a casa; la vista dei genitori che gli rifanno il letto e gli lavano i panni è solitamente sufficiente a far scappare qualsiasi pretendente terrorizzata dall’impegno. La donna che cercherà di farlo maturare una volta per tutte è Sarah Jessica Parker, protagonista femminile della commedia.
Rivedendo il film oggi, è impressionante notare che i migliori amici di Matthew McConaughey nel film sono interpretati da un giovanissimo Bradley Cooper e da Justin Bartha, con il quale l’attore avrebbe recitato nella saga, poi diventata iconica, Una notte da leoni. Questa è stata infatti una delle operazioni commerciali più redditizie della storia del cinema comico. Partendo come una scommessa a budget ridotto, è diventata un impero da oltre 1,4 miliardi di dollari.
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