Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

A casa con i suoi è stata la sua ultima commedia romantica, ma Matthew McConaghey è disponibile a un nuovo film: lo farebbe solo con lei

Dopo il successo di A casa con i suoi, Matthew McConaghey ha deciso di abbandonare le commedie romantiche: ecco le sue motivazioni

Non tutti sanno che dopo successi come La rivolta delle ex e A casa con i suoi, Matthew McConaughey decise di abbandonare il genere delle commedie romantiche (le cosiddette rom-com). Scelta che non fu però dettata da un calo di popolarità, come molti hanno creduto.

Matthew McConaughey spiega il motivo del suo addio alle commedie romantiche

L’attore spiegò bene questa decisione nel suo libro di memorie, Greenlights, scrivendo: "Ero bravo in qualcosa che non amavo più. Volevo che il mio lavoro riflettesse la vitalità della mia vita." Per dimostrare che non stava scherzando, arrivò a rifiutare un’offerta da 14,5 milioni di dollari fattagli per una singola commedia romantica. Quel "no" fece capire all’industria che il suo non era un bluff. Eppure, McConaughey ammise che, in effetti, una possibilità che tornasse a recitare in una commedia romantica c’era e sarebbe stato un possibile sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni con la presenza di Kate Hudson (quest’anno candidata anche agli Oscar come Miglior Attrice).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il successo di A casa con i suoi e Una notte da leoni

Nell’attesa di questa reunion, ricordiamo proprio il successo di Matthew McConaughey in A casa con i suoi, film in cui interpreta Tripp, un uomo di 35 anni attraente, di successo e molto socievole. Ha però un segreto che usa come "scudo" nelle relazioni: vive ancora con i suoi genitori, Sue e Al. Ogni volta che una storia d’amore diventa troppo seria, Tripp porta la ragazza a casa; la vista dei genitori che gli rifanno il letto e gli lavano i panni è solitamente sufficiente a far scappare qualsiasi pretendente terrorizzata dall’impegno. La donna che cercherà di farlo maturare una volta per tutte è Sarah Jessica Parker, protagonista femminile della commedia.

Rivedendo il film oggi, è impressionante notare che i migliori amici di Matthew McConaughey nel film sono interpretati da un giovanissimo Bradley Cooper e da Justin Bartha, con il quale l’attore avrebbe recitato nella saga, poi diventata iconica, Una notte da leoni. Questa è stata infatti una delle operazioni commerciali più redditizie della storia del cinema comico. Partendo come una scommessa a budget ridotto, è diventata un impero da oltre 1,4 miliardi di dollari.

Potrebbe interessarti anche

matthew-mcconaughey

Matthew McConaughey è mozzafiato in questi 5 film da ri(scoprire) assolutamente: uno non lo avete ancora visto

Da Come farsi lasciare in 10 giorni a Prima o poi mi sposo, passando per l’atteso Po...
Dune 3, i poster dei personaggi svelano il ruolo di Robert Pattinson nel terzo capitolo della saga

Dune Parte 3 tra volti segnati, Robert Pattinson che spiazza e il dettaglio inquietante che divide i fan

In attesa del trailer di Dune 3, le nuove immagini mostrano protagonisti segnati e a...
Dune 3, le anticipazioni del trailer rivelano dettagli interessanti sul nuovo film con Timothée Chalamet

Dune 3, Timothée Chalamet dice ufficialmente addio a Paul Atreides: l'annuncio shock dell'attore

Timothée Chalamet annuncia ufficialmente che Dune 3 sarà il suo ultimo film della sa...
Il film più indimenticabile di Kurt Russell: dove vederlo oggi

Il film più indimenticabile di Kurt Russell: dove vederlo oggi

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, torna in TV il cult 1997: Fuga da New York. Da...
Michael B. Jordan vincitore degli Actor Awards e candidato agli Oscar

Premi Oscar, chi è il più grande attore di tutti i tempi: altro che Chalamet e DiCaprio

La corsa agli Oscar 2026, che si terranno nella notte tra il 15 e il 16 marzo al Dol...
Rumor pazzesco: Bradley Cooper riprende la saga di Ocean's dopo il flop al femminile?

Bradley Cooper coinvolto nel nuovo film di Ocean's Eleven: gli conviene dopo il flop al femminile? L'indiscrezione

Sembra che l'attore di A Star is Born e della trilogia di Una Notte da Leoni sarà re...
Pilar Fogliati, il suo ruolo più sorprendente non è quello di Sanremo

Pilar Fogliati, il suo ruolo più sorprendente non è quello di Sanremo

Stasera, 26 febbraio 2026, la co-conduttrice del Festival è in TV con Romeo è Giulie...
Oscar 2026, Leo ancora senza Oscar a 10 anni dall'ultima vittoria: DiCaprio ne vincerà mai un altro?

Oscar 2026, Leonardo DiCaprio ancora senza Oscar dopo 10 anni dall'ultima vittoria: perché?

A dieci anni dall'ultima vittoria, Leonardo DiCaprio rimane a bocca asciutta alla No...
Niente Oscar per Timothée Chalamet? Le dichiarazioni che gli possono costare la statuetta: cos'è successo

Niente Oscar per Timothée Chalamet? Perché QUELLA frase potrebbe costargli la statuetta: tutta la storia

L'attore newyorkese sarebbe nella bufera per alcune dichiarazioni in intervista sul ...

Enel

Mobilità elettrica sostenibile

Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive

LEGGI

Personaggi

Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
Can Yaman

Can Yaman
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods
Gabriele Muccino

Gabriele Muccino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963