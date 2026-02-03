Matteo Messina Denaro 'L’Invisibile', la vera storia dietro la serie Tv di Rai 1: la rabbia di Lino Guanciale L'invisibile, la vera storia del boss Matteo Messina Denaro e lo sfogo del protagonista Lino Guanciale

Martedì 3 febbraio 2026, debutta su Rai 1 la miniserie "L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro", che ricostruisce la lunga caccia al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo il 16 gennaio 2023, dopo trent’anni di latitanza. Denaro è stato per anni considerato uno dei vertici dell’organizzazione mafiosa nel Trapanese ed è cresciuto all’interno di un sistema di potere fondato su controllo del territorio, relazioni strategiche e interessi economici. Ricostruiamo insieme la storia del boss, dagli inizi fino al giorno della sua cattura.

Matteo Messina Denaro, la storia vera del boss e i reati commessi

Nato a Castelvetrano nel 1962, figlio di un noto esponente mafioso, dopo la morte del padre ne eredita ruolo e influenza, diventando un punto di riferimento per la cosca locale e consolidando l’alleanza con l’ala corleonese legata a Salvatore Riina. La sua forza risiede nella capacità di unire dimensione militare e abilità imprenditoriale, trasformando l’influenza criminale in potere economico e consenso silenzioso sul territorio. È proprio questa doppia natura a renderlo per anni uno dei latitanti più ricercati e al tempo stesso più protetti, alimentando l’immagine di un uomo capace di vivere nascosto "in mezzo a tutti", senza mai essere davvero individuato.

Ricostruendo le vicende giudiziarie e i racconti dei media dell’epoca, la sua figura è associata a diverse stragi tra il 1992 e il 1993. In quel periodo viene indicato come uno dei protagonisti centrali dell’attività mafiosa e, nel corso degli anni, riceve diverse condanne per reati gravissimi: dagli attentati che segnarono profondamente il Paese agli omicidi eccellenti, fino agli ergastoli pronunciati quando era già irreperibile. Tra le accuse, spiccano quelle di essere stato il mandante delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, dove persero la vita anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A causa della sua latitanza, iniziata nel 1993, ha assunto un valore che andava ben oltre la sola fuga, trasformandosi nel simbolo di un potere criminale capace di sottrarsi allo Stato per decenni grazie a reti di protezione, identità fittizie e complicità diffuse.

Matteo Messina Denaro, l’arresto dopo 30 anni e la morte

L’arresto avviene la mattina del 16 gennaio 2023 a Palermo, nelle vicinanze della clinica privata La Maddalena. Matteo Messina Denaro stava raggiungendo la struttura per sottoporsi a terapie oncologiche e, secondo quanto emerso nelle ricostruzioni diffuse in quei giorni, si sarebbe presentato con un’identità falsa: sotto il nome di "Andrea Bonafede", elemento che compare nelle cronache e negli atti giudiziari successivi. L’operazione viene condotta dai ROS dei Carabinieri con il supporto del GIS e si conclude senza alcuna reazione armata da parte del latitante. Il fermo, avvenuto in un luogo aperto al pubblico, contribuisce a rendere l’evento immediatamente simbolico e di forte impatto anche per le persone presenti all’esterno della clinica.

Un elemento chiave, emerso successivamente, riguarda l’ambiente sanitario, infatti, diversi appunti e pizzini ritrovati sulla salute del boss hanno aiutato notevolmente le forze dell’ordine nell’individuare gli spostamenti di Denaro, fino alla cattura. La lunga latitanza di trent’anni, di un personaggio considerato quasi non umano, a causa dei crimini e della capacità di scamparla, cade proprio sul fatto più umano che esista, ovvero la malattia.

Dopo la cattura non ha mai scelto di collaborare con la magistratura e, già gravemente malato, è morto nel 2023 portando per sempre con sé informazioni ritenute potenzialmente decisive su relazioni, coperture e dinamiche interne a Cosa Nostra, che resteranno sconosciute.

Messina Denaro viene spesso ricordato con soprannomi "Diabolik" o "U siccu" (magro in dialetto siciliano), ed è stato l’ultimo boss superlatitante della sua generazione ad essere stato catturato.

L’Invisibile, la serie Tv Rai: lo sfogo del protagonista Lino Guanciale

Il racconto Rai (due puntate) accompagna gli spettatori "dietro le quinte" della cronaca, mostrando non soltanto il momento dell’arresto ma l’intero percorso investigativo che lo ha reso possibile: dalla pazienza dagli agenti fino allo studio meticoloso delle abitudini del latitante. La decisione del regista Soavi di adottare una prospettiva istituzionale permette di mettere in luce sia la dimensione umana sia quella professionale degli investigatori. Un’idea sottolineata anche dalle parole dall’interprete principale, Lino Guanciale: "Non è una serie di mafia, ma una storia di Stato. Abbiamo ricostruito ciò che è realmente accaduto, con un lavoro di documentazione minuzioso e con la fondamentale collaborazione dei Carabinieri che parteciparono all’operazione. Ma si è scelto di non usare i loro veri nomi per evitare di personalizzare questo successo, che è di tutta l’Italia, evitando la retorica degli eroi solitari" ha dichiarato l’attore, reduce dal successo della terza stagione de Il Commissario Ricciardi.

Lo stesso Guanciale ha poi aggiunto: "Negli anni Novanta c’erano le stragi, la mafia riempiva i telegiornali, era un’emergenza sociale. Ora Cosa Nostra ha rimodulato il suo modo di operare, è sempre più invisibile ma non meno pericolosa. Da ragazzo ricordo il senso di angoscia che scatenava il nome di Matteo Messina Denaro. Si respirava la certezza che non l’avrebbero mai preso. Addirittura dopo la cattura qualcuno ha detto: "Si è fatto prendere ora che è malato". Stupidaggini! Tanto che durante l’arresto lo stesso Messina Denaro, incredulo, chiese ad Arcidiacono: "Chi mi ha tradito? Dimmi chi è l’infame". Nessuno. Ha vinto lo Stato, ed è quello che raccontiamo nell’Invisibile"

