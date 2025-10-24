Chi sono Matteo Verga e papà Mario, vincitori di Io Canto Family 2025: il maxi-premio e le lacrime di Ermal Meta
Il talent di Michelle Hunziker si è concluso ieri sera su Canale 5 con la vittoria di Matteo e Mario Verga, papà e figlio che hanno travolto la giuria con il loro talento straordinario.
La finale della seconda edizione di Io Canto Family ha incoronato i vincitori: Matteo Verga e suo padre Mario hanno trionfato nella puntata in onda ieri, giovedì 23 ottobre, conquistando il cuore del pubblico e dei giudici con esibizioni intense e cariche di emozione. Nel testa a testa conclusivo, la coppia ha superato con il 63% dei voti Alice Francavilla e suo padre Gianvito, che si sono fermati al 37%. Al terzo posto Nina e mamma Jessica, che hanno preceduto il suo composto da Azzurra e sua madre Tiziana.
Io Canto Family 2025 (23 ottobre): cosa è successo nell’ultima puntata
L’ultima puntata di Io Canto Family, andata in onda su Canale 5 ieri – 23 ottobre 2025 – ha visto sfidarsi otto coppie che hanno dato vita a una vera e propria maratona di esibizioni. Tra i momenti più emozionanti della serata, la sorpresa al coach Ermal Meta, che ha ricevuto in studio la visita delle due figlie adottive Klodjana e Lumturije, una sorpresa che fatto venire le lacrime agli occhi al cantante italo-albanese.
La puntata è iniziata con un’esibizione commovente: Matteo, Mario e il coach Ermal Meta hanno interpretato "Lo Stadio" di Tiziano Ferro, suscitando un’ovazione tra il pubblico. Poco dopo, padre e figlio hanno emozionato tutti con "Sere Nere", mostrando un’intesa sul palco rara e travolgente. Prima del verdetto finale, Mario ha confidato: "Emotivamente sono al massimo", con gli occhi lucidi e la tensione sul volto. Poi, all’annuncio della vittoria da parte di Michelle Hunziker, la gioia è esplosa: Mario ha abbracciato forte Matteo, piangendo insieme al resto della famiglia presente in studio. Il trofeo è stato consegnato da Noemi e Patty Pravo, mentre il piccolo Matteo, incredulo, ha esclamato:
"Non so se è un sogno o la realtà"
Nonostante il pathos e le emozioni in scena, l’edizione 2025 ha chiuso con ascolti al di sotto delle aspettative: la media delle sei puntate si è attestata intorno al 15% di share, perdendo sistematicamente la sfida contro la fiction di Rai 1 La ricetta della felicità (conclusa la scorsa settimana. Il format timonato da Michelle Hunziker, seppur apprezzato per le storie dei concorrenti, non ha quindi replicato il successo della stagione precedente, che nel giugno 2024 aveva visto trionfare Carlotta D’Amico e sua mamma Erika.
Matteo Verga e suo padre Mario: chi sono i vincitori di Io Canto Family
Matteo e Mario Verga hanno dimostrato, fin dalla prima puntata, una complicità e una sensibilità artistica che li ha portati fino al gradino più alto del podio. La loro storia familiare particolare ha aggiunto un’ulteriore dimensione emotiva al percorso del programma di Canale 5. Nella puntata del 24 settembre 2025 è stato raccontato che Mario e sua moglie erano già genitori di una figlia con problemi cardiaci, una condizione che li aveva fatti desistere dall’essere nuovamente genitori, poiché la prima figlia necessitava di cure molto pressanti. Superato quell’ostacolo, hanno dato alla luce Matteo, che ha sviluppato fin da subito una grande passione per il canto. Mario, inoltre, ha anche svelato il legame speciale con sua madre, Maria, che da piccolo lo ha aiutato a superare degli episodi di bullismo che quasi lo hanno fatto desistere dal continuare a cantare.
Le loro esibizioni, tra cui "Balorda nostalgia" di Olly e "Sere nere" di Tiziano Ferro, hanno ricevuto consensi unanimi. Matteo e Mario, dopo il successo, hanno confessato:
"Siamo davvero felicissimi. Sprizziamo gioia da tutti i pori e siamo totalmente increduli. Onestamente non ci aspettavamo questa vittoria, ma abbiamo cantato sempre col cuore. Probabilmente è stato questo che ci ha fatto vincere. Ogni canzone l’abbiamo cantata come se fosse l’ultima. Il nostro motto è sempre stato: step by step. Questo premio lo dedichiamo a tutti coloro che amano la loro famiglia, perché noi amiamo vivere la famiglia".
Guidati dal coach Ermal Meta, i Verga hanno conquistato la giuria composta da Patty Pravo e Noemi e il pubblico in sala, ma anche l’ammirazione degli altri coach dell’edizione, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Con il premio di 50.000 euro e l’invito a R101, papà e figlio possono ora trasformare la loro passione musicale in progetti concreti, celebrando un trionfo meritatissimo.
