Matteo Cambi, dal successo al carcere: i segreti della drammatica storia di Guru svelati in TV La storia di Matteo Cambi, fondatore del marchio Guru, arriva in TV per un evento speciale che racconterà i drammi dell'imprenditore

IPA

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Chi ha vissuto i primi anni 2000 ricorderà sicuramente quella maglietta con la margherita che indossavano tutti, dai calciatori ai VIP in TV. Quel marchio si chiamava Guru, e dietro quel successo mondiale c’era un ragazzo di Parma: Matteo Cambi. La sua storia, fatta di un’ascesa incredibile e di una caduta altrettanto rapida, diventa ora una docu-serie intitolata Guru: la storia di Matteo Cambi. Andrà in onda in prima visione il 29 e 30 marzo alle 22:55 su Sky Crime (e sarà disponibile anche in streaming su NOW).

La storia di Matteo Cambi e di Guru diventa una docu-serie: cosa racconta

La serie racconta come un giovanissimo imprenditore sia riuscito a trasformare un semplice disegno in un impero della moda, diventando lo sponsor ufficiale della Formula 1 e il punto di riferimento della "Milano da bere". Tuttavia, il racconto non nasconde il lato oscuro di quel periodo, come i soldi facili, le feste e l’ambizione senza limiti. In seguito si passa alle dipendenze, i problemi con la giustizia, il fallimento economico e il carcere.

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Ma Matteo Cambi riesce a riprendere in mano la sua vita con un percorso in comunità e la ricerca di una vita nuova, lontano dalle luci dei riflettori. Per ricostruire quegli anni, il documentario ospita interviste a chi ha vissuto quel mondo da vicino, tra cui Flavio Briatore, Lele Mora, Gianluca Vacchi e Gabriele Parpiglia. Non mancheranno filmati dell’epoca mai visti prima, che ci riportano dritti in quegli anni dove l’apparenza e la ricchezza avevano un ruolo determinante nella vita e nella carriera.

In un’intervista al Fatto Quotidiano, Matteo Cambi ha riassunto la sua storia in poche parole: "Prendevo 300mila euro al mese e giravo in Ferrari, poi ho perso tutto". Accanto al documentario in onda su Sky, Cambi ha avviato anche un progetto musicale con il singolo "I am your Guru", una traccia che racconta la sua rinascita.

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