Niente più Cesaroni: Matteo Branciamore cambia totalmente aspetto in questa miniserie su RaiPlay L'attore romano abbandona temporaneamente i panni di Marco Cesaroni per diventare un prof nella serie tratta da un romanzo di Enrico Galiano

Ci sono ruoli che rimangono attaccati e per cui attori e attrici continuano a essere riconosciuti anche dopo molto tempo. Per Matteo Branciamore questo è senza dubbio il personaggio di Marco nella fortunata sitcom Mediaset I Cesaroni. Ma l’attore e cantante romano, a distanza di anni, vuole staccarsi dalle pastoie della serie in cui ha recitato dal 2007 al 2014, gettandosi in nuovi progetti. Uno di questi è la miniserie di cui parliamo oggi, diretta da Matteo Oleotto e liberamente ispirata al romanzo omonimo di Enrico Galiano, in cui Matteo Branciamore interpreta un appassionato professore: la trovate disponibile in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

La trama di Eppure cadiamo felici con Matteo Branciamore in streaming su RaiPlay

Gioia Spada (Gaja Masciale) ha 16 anni e vive con sua madre Sabrina (Giorgia Wurth), che si barcamena nel ruolo di genitrice ed è alla costante ricerca di un posto in cui finalmente stabilirsi con la figlia. Dopo essere state a Ferrara, Pisa, Roma e Bari, le due arrivano a Gorizia, a casa della nonna Claudia (Paola Sambo), ex frontwoman di una band grunge e che con Sabrina ha un rapporto ormai logoro (le due non si sentono da anni). Gioia si iscrive a una nuova scuola, dove comincia a frequentare Sara, Andrea (Enea Barozzi) e il professor Bove (Matteo Branciamore). Girovagando per la città, una sera incontra Lo (Costantino Seghi), un misterioso ragazzo che afferma di essere "un supereroe" e di studiare architettura. La ragazza non lo sa ancora, ma Lo vive assieme a un anziano senzatetto e nasconde un oscuro segreto.

La forza di un ottimo cast

A reggere molto bene il peso di Eppure cadiamo felici sulle proprie spalle è il giovane ma talentuoso cast, affiancato da nomi affermati e provenienti da altre fiction di successo. Gaja Masciale è nel cast de I Leoni di Sicilia, mentre Costantino Seghi ha recitato ne L’ombra del giorno. Guidano gli esperti Giorgia Wurth, Paola Sambo e ovviamente Matteo Branciamore. Quest’ultimo è calato perfettamente nella parte del professore (di chimica e non di filosofia come nel libro di Galiano) e offre una performance sentita e di cuore.

La regia di Matteo Oleotto funziona pur senza fronzoli particolari e chi non ha letto il libro originale finisce per rimanere rapito dalle vicende di Gioia e Lo. Peccato, parlando della protagonista, per l’uso forse un po’ troppo invadente della sua voce fuori campo per veicolare pensieri ed emozioni.

Un ritorno ne I Cesaroni per Matteo Branciamore?

A dispetto di quanto detto nell’introduzione di questo pezzo, Matteo Branciamore non ha ancora deciso di abbandonare il suo Marco Cesaroni, accettando di tornare nella stagione 7 della serie. Riguardo all’evoluzione del personaggio sappiamo ancora poco, se non che avrà una nuova liaison con una donna di nome Virginia. Piccola curiosità: a vestire i suoi panni sarà Marta Filippi, con cui Matteo è unito anche nella vita reale.

Dove vedere Eppure cadiamo felici in streaming

Se siete curiosi di sapere cosa nasconde il misterioso passato di Lo, trovate Eppure cadiamo felici con Matteo Branciamore in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

