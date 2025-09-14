Matteo Bocelli, chi è la fidanzata e qual è il rapporto con suo padre Andrea Bocelli Il cantante, ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo, ha debuttato al fianco del papà. Poi la carriera internazionale nella musica e l'esperienza da modello.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Sarà grande protagonista nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 14 settembre. Matteo Bocelli, giovane talento internazionale, torna sotto i riflettori non solo per la sua carriera musicale ma anche per il fascino di un privato mai del tutto svelato. Figlio del famoso tenore Andrea Bocelli, Matteo sa cosa significa vivere con un cognome che pesa, ma anche quanto possa essere fonte di ispirazione e di opportunità. In attesa della sua intervista, scopriamo qui sotto i dettagli più intimi del suo rapporto con il padre Andrea e le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Matteo Bocelli, il rapporto speciale con il padre Andrea

Matteo Bocelli, 28 anni, ha sempre vissuto la musica come colonna sonora della propria esistenza. Figlio di Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti, ha ereditato una passione che è diventata mestiere e destino. "La musica ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita, fin da quando ero piccolo", ha raccontato a Vanity Fair. Se non fosse diventato cantante, confida Matteo, avrebbe voluto dedicarsi alla meccanica: "Mi piace metterci le mani, restaurare vecchie cose. Ultimamente mi sono dedicato al restauro di alcune Jeep. È un modo per rilassarmi e tenere la testa occupata".

Per Matteo, il rapporto con il padre Andrea è un pilastro fondamentale e irrinunciabile. Nonostante gli impegni lavorativi spesso li portino lontani, il loro affetto resta saldo. "Abbiamo un ottimo rapporto", ha confessato il cantante a Vanity Fair. "Ci sentiamo spesso, anche se per lavoro viaggiamo molto entrambi. C’è grande rispetto reciproco". E uno dei ricordi d’infanzia più belli, racconta Matteo, è proprio il ritorno a casa del papà dopo le tournée: "Io e mio fratello correvamo ad abbracciarlo come se fosse Natale. Era una gioia pura."

Matteo non nasconde di sentirsi fortunato, consapevole che sia il talento, sia il sostegno della famiglia lo abbiano portato sempre un passo oltre: "Tutto mi ha portato dove sono oggi, e di questo sono grato". Quando può, fa ritorno a casa per ritrovare le amicizie di sempre. "Abbiamo vite lavorative molto diverse", dice, "ma quando siamo insieme torniamo ad essere quel gruppo di ragazzi che eravamo da bambini. È un rifugio che mi tiene ancorato alla realtà".

La carriera di Matteo Bocelli e i rumors sulla fidanzata

Matteo Bocelli, passo dopo passo, si è ritagliato un proprio spazio nel panorama musicale e, parallelamente, anche nella moda. Dopo l’esordio con il padre – il celebre duetto "Fall on Me", diventato colonna sonora Disney – il giovane Bocelli ha calcato palcoscenici internazionali di primo livello, esibendosi davanti a personalità come Papa Francesco, Re Carlo III e Joe Biden, fino ad arrivare a performance da sogno come quella al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Ambassador per grandi brand come Guess, Matteo Bocelli ha recentemente consolidato la sua immagine anche come modello, portando avanti una carriera multidisciplinare. Nel 2023 ha sorpreso tutti, debuttando nel film "Tremila anni di attesa", per cui ha anche curato la colonna sonora.

Sul fronte sentimentale, però, Matteo mantiene la massima riservatezza. Negli anni si sono rincorsi gossip e voci su una possibile relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, ma nessuna conferma è mai arrivata dai diretti interessati. Il giovane artista, insomma, preferisce difendere la sua privacy lasciando spazio alle sue passioni e ai sogni da realizzare, consapevole che il vero palcoscenico su cui vuole brillare rimane – per ora – soltanto quello della musica.

