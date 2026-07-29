Matteo Berrettini, Vanessa Bellini riappare a Montecarlo: il triangolo con Peggy Gou infiamma il gossip La ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex compagna del tennista romana è stata avvistata a Monaco, dove si riaccendono i rumor su un ritorno di fiamma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Matteo Berrettini potrebbe essere il vero protagonista dell’estate del gossip. Il tennista romano, infatti, si trova al momento a Monte-Carlo, dove è stata avvista anche l’ex compagna Vanessa Bellini. Una coincidenza che riaccende i rumor su un possibile ritorno di fiamma con la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e che soprattutto apre le porte a un presunto triangolo con Peggy Gou, la deejay sempre più vicina a Berrettini. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Matteo Berrettini, Vanessa Bellini a Montecarlo riaccende il gossip: coincidenza o ritorno di fiamma?

Il gossip torna a concentrarsi su Matteo Berrettini e Vanessa Bellini dopo un nuovo indizio social che ha subito acceso il dibattito nel mondo della cronaca rosa. A fare parlare è stata la ballerina, che nelle scorse ore ha condiviso una storia sui social a Monte-Carlo, geolocalizzando un hotel in particolare. Un dettaglio che non è passato inosservato, dal momento che nel Principato si trova anche il tennista romano, impegnato negli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. La semplice presenza di entrambi nella stessa città è bastata per far nascere nuove ipotesi su un possibile riavvicinamento, se non addirittura un ritorno di fiamma. Al momento, tuttavia, non ci sono né conferme né smentite ufficiali. Quella di Montecarlo appare dunque soltanto come una coincidenza, anche se il mondo del gossip continua a interrogarsi sulla vicenda.

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Il "triangolo" con Peggy Gou destinato a far discutere

A ‘infiammare’ la situazione è ovviamente anche il presunto triangolo sentimentale che vedrebbe coinvolta anche Peggy Gou. Proprio nelle ultime settimane, infatti, il nome della deejay è stato più volte accostato a Matteo Berrettini, protagonista di un’estate bollente dal punto di vista del gossip. L’ultimo episodio è stato raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha diffuso un video nel quale il tennista appare accanto all’artista durante una serata in discoteca a Ibiza, alimentando ulteriormente le indiscrezioni sulla loro frequentazione. Già prima del filmato erano emersi diversi indizi che avevano fatto pensare a un legame sempre più stretto tra i due: dai reciproci segnali sui social fino alla presenza di Peggy Gou a Wimbledon, dove era stata avvistata sugli spalti durante il torneo. Una relazione non confermata che ha già riacceso speculazioni tra chi parla di rottura lampo e chi ipotizza addirittura un triangolo amoroso destinato a fare chiacchierare e non poco il mondo della cronaca rosa.

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