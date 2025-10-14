Matteo Berrettini e l’ex Amici Vanessa Bellini allo scoperto, ma il nuovo amore è già sotto attacco degli hater
La coppia ha finalmente deciso di mostrarsi sui social, confermando le indiscrezioni che giravano da tempo sulla loro frequentazione: scopriamo di più.
Dopo i numerosi rumors che si sono susseguiti nel corso di questi ultimi mesi in merito alla loro presunta frequentazione, il tennista Matteo Berrettini e la ballerina Vanessa Bellini hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. Sui loro social ufficiali sono infatti spuntate le prime foto insieme a conferma di quanto ipotizzato da molti dopo aver notato i like e commenti di Berrettini al di sotto dei video della ballerina. Scopriamo di più su questa nuova love story.
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini escono allo scoperto
Ebbene sì, il campione di tennis Matteo Berrettini e la ballerina professionista, nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Vanessa Bellini, si starebbero frequentando ormai da qualche mese. Da quanto emerso, tutto sarebbe iniziato a luglio durante un concerto di Marracash, al quale Vanessa avrebbe partecipato proprio in vesti di ballerina insieme alla crew del rapper. Da quel momento i due avrebbero iniziato una affettuosa frequentazione e pare che Berrettini abbia anche già conosciuto la famiglia di Vanessa a Novara.
Una nuova love story che in realtà i due non hanno mai nascosto ma che, allo stesso tempo, hanno preferito non manifestare apertamente sui social. Questo almeno fino ad oggi, dato che finalmente sono spuntate sui social ufficiali dei due diretti interessati alcune immagini che li ritraggono insieme, confermando una volta per tutte la frequentazione. Per ora, nessun bacio o manifestazione d’affetto palese, ma semplici foto che li ritraggono in momenti di complicità.
Berrettini, il nuovo amore è già sotto attacco degli haters
E per una buona notizia, ecco che ne arriva un’altra decisamente meno piacevole. Ogni volta che Berrettini ritrova l’amore, la diretta interessata viene inondata di critiche perché accusata di essere la causa delle prestazioni non esaltanti del tennista. Purtroppo, dopo aver colpito sia Melissa Satta che Federica Lelli, gli hater si sono già scagliati anche contro la nuova fiamma Vanessa Bellini, additandola come prossima ‘causa’ delle sconfitte sportive di Berrettini.
Chi è Vanessa Bellini, nuovo amore di Berrettini
Vanessa Bellini, classe 2003, è una ballerina professionista, conosciuta per aver partecipato nel 2022 al talent show Amici di Maria De Flippi. Dopo il percorso all’interno del talent, durante il quale la ballerina è stata scelta dal professore Emanuel Lo, la sua carriera è cresciuta tanto da permetterle di accompagnare sul palco alcuni dei più grandi artisti italiani contemporanei, da Elodie a Marracash, passando per Gué Pequeno e Rose Villain. Una carriera destinata a crescere sempre di più.
