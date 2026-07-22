Matteo Berrettini ‘beccato’ a Ibiza con Peggy Gou: il video (galeotto) in discoteca che conferma il flirt. Ma l'ex Vanessa Bellini smentisce Il tennista sarebbe stato avvistato, come mostra una clip virale sui social, in compagnia della musicista e dj. Mentre la precedente fidanzata spiega il suo punto di vista.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity/IPA

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Sembra sempre più concreto il flirt tra il tennista Matteo Berrettini e l’icona della musica elettronica Peggy Gou. Da settimane, dopo gli indizi social seminati dai due durante Wimbledon, si parlava di una possibile relazione in corso. E adesso un video in discoteca direttamente da Ibiza, con Berrettini scatenato dietro alla consolle, mentre Peggy suona, pare mettere il sigillo alla frequentazione tra i due. Anche se l’ex di lui, la ballerina Vanessa Bellini, resta convinta che la loro sia solo un’amicizia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Matteo Berrettini, il video galeotto con Peggy Gou a Ibiza

Il tennista italiano Matteo Berrettini potrebbe essere (di nuovo) innamorato. A poco più di un mese dalla rottura con Vanessa Bellini, di cui lei aveva parlato candidamente sui social, l’atleta azzurro sembra infatti gravitare attorno alla figura della dj e producer sudcoreana Peggy Gou. Pseudonimo di Kim Min-ji, Gou avrebbe avuto in passato un flirt con un altro ‘famoso’, l’attore di Élite Aron Piper. Ora invece si sarebbe avvicinata a Matteo, come sembrano dimostrare le immagini rilanciate sui social dalla pagina techno.state.of.mind e da altri canali (esistono infatti più clip online della stessa scena da diverse inquadrature).

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Nel video, si vede Matteo Berrettini alle spalle di Gou, al Pacha di Ibiza, mentre balla sulle note orchestrate proprio dalla musicista in consolle. I due sono molto vicini, abbastanza da giustificare una conoscenza. Ma in effetti non si vedono baci galeotti né gesti teneri di alcun tipo. Anche se in pochi sembrano avere dubbi sulla natura del loro rapporto.

Le parole dell’ex Vanessa Bellini su Berrettini e Peggy Gou

Tra i più scettici ci sarebbe anche Vanessa Bellini, ex di Matteo Berrettini appena uscita da una rottura dolorosissima con il tennista. Raggiunta dall’esperto Gabriele Parpiglia per la sua newsletter, la ballerina ex Amici ha parlato in questo modo del rapporto con Peggy Gou: "Matteo ha amicizie tra i DJ, gli piace andare a ballare, gli piace da morire la musica. Probabilmente in un’altra vita sarebbe un ballerino. Ma per quanto riguarda Peggy Gou penso siano solo like, ha tanti amici in quel mondo e tra i DJ".

Vanessa non ha nascosto l’amarezza per la fine della storia con Matteo, sottolineando anche la presunta ipocrisia insita negli ultimi comportamenti dello sportivo: "Puntualmente, prima di ogni data Matteo è ritornato da me. Chiedendomi di non sentirci più, ma tornava da me. Prima con promesse ‘Sei la donna della mia vita. Sei la donna con cui piangerò quando smetterò di giocare a tennis’. Poi è partito, è andato a Ibiza in vacanza e quando è ritornato era diverso. Mi ha detto ‘Io sono single, Vanessa sei single, ci stiamo lasciando. Noi non stiamo più bene insieme. Vai con chi vuoi, fai quello che vuoi, io non me la prenderò mai. Devi andare avanti. Tu soffri troppo, sei troppo attaccata a me. Vai con questo, vai con quello, a me non me ne frega niente’".

Dal canto suo, Berrettini non ha mai commentato pubblicamente la vicenda. Ma gli ultimi indizi social e il video di Ibiza sembrano puntare chiaramente in una sola direzione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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