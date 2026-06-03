Matteo Arnaldi, chi è la futura moglie Mia Savio e perché è famosa Mia Savio è la fidanzata di Matteo Arnaldi, tennista rivelazione del Roland Garros 2026: modella, imprenditrice e creator tra Australia e Italia.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Matteo Arnaldi, tennista italiano in forte ascesa nel circuito ATP, è oggi impegnato ai quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Berrettini, in una delle sfide più attese del torneo. Fuori dal campo, però, l’attenzione si sposta anche sulla sua vita privata e sulla relazione con Mia Savio. I due formano una delle coppie più seguite del tennis internazionale, tra viaggi, carriera e progetti condivisi. Lei è australiana, ha origini italiane e un profilo sempre più riconoscibile nel mondo della moda e del lifestyle. Nonostante la popolarità del compagno, Mia ha costruito un percorso personale indipendente. E il loro legame, nato quasi per caso, oggi è arrivato fino alla promessa di matrimonio.

Matteo Arnaldi, chi è la fidanzata Mia Savio: modella, imprenditrice e volto del lifestyle tra Australia e Italia

Mia Savio è nata nel 2002 e cresciuta a Melbourne, dove ha completato la formazione scolastica prima di laurearsi alla RMIT University.

La sua immagine pubblica è quella di una giovane modella e content creator, attiva soprattutto sui social, dove racconta moda, benessere e stile di vita sportivo. Negli ultimi anni ha iniziato anche un percorso imprenditoriale, creando un brand legato all’abbigliamento sportivo, con particolare attenzione a tennis e pilates. Un progetto che riflette il suo stile di vita e la sua vicinanza al mondo atletico del compagno.

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Nonostante la visibilità crescente, Mia mantiene un profilo personale piuttosto riservato. È molto legata alla famiglia e, in particolare, al padre, figura centrale nella sua vita, venuto a mancare di recente. Proprio attraverso lui si intrecciano anche alcune tappe del suo destino sentimentale: il primo incontro con Arnaldi avviene infatti durante un periodo di studio in Italia, a Perugia.

La storia d’amore con Matteo Arnaldi: dall’incontro a Perugia alla proposta di matrimonio

La relazione tra Mia Savio e Matteo Arnaldi nasce nel 2022, in un contesto quasi casuale. Lei si trovava in Italia per un corso di lingua, lui era impegnato in un torneo Challenger a Perugia. Un incontro favorito da amicizie comuni e da una serie di coincidenze che hanno dato il via alla loro storia. Il primo appuntamento è semplice e spontaneo: una cena a base di pizza, come raccontato dallo stesso tennista. Da quel momento i due iniziano a frequentarsi, tra viaggi e una vita divisa tra due continenti. Nel 2023 la relazione diventa pubblica, con Mia sempre più spesso al seguito del compagno nel circuito ATP.

Il loro legame si rafforza anche nei momenti più importanti della carriera di Arnaldi, che ha spesso dedicato vittorie e parole importanti alla fidanzata. Nel 2025 arriva il passo decisivo: la proposta di matrimonio, condivisa poi sui social con un messaggio semplice ma simbolico.

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