Matrix 5, colpo di scena: il nuovo capitolo si farà e Warner Bros. lancia i primi spoiler sulla data d'uscita
Il quinto capitolo della celebre saga è stato confermato da Warner Bros. Ma chi tornerà dei protagonisti e quale sarà la data d'uscita?
I fan dell’iconica saga di Matrix saranno al settimo cielo nello scoprire che Matrix 5 si farà. Dopo l’annuncio arrivato nel 2024, il silenzio dei mesi scorsi aveva fatto temere che il progetto fosse stato accantonato. La casa di produzione ha però smentito le voci di corridoio, confermando che il film si farà, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo sul grande schermo.
Matrix 5 confermato: cosa sappiamo su cast e data d’uscita
A guidare questo nuovo capitolo ci sarà Drew Goddard, che si occuperà sia della regia sia della sceneggiatura. Per il resto, le informazioni sono ancora pochissime, non ci sono dettagli sulla storia, né si sa come si collegherà agli eventi di Matrix Resurrections (uscito al cinema nel 2021). Non è ancora noto se rivedremo i volti storici della saga, come Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) o Laurence Fishburne (Morpheus).
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Al momento non c’è una data di uscita ufficiale. L’unica certezza è che Matrix 5 non arriverà prima del 2027. I prossimi anni saranno infatti già molto carichi per la Warner Bros, che ha in calendario diverse uscite di peso, tra cui il nuovo film de Il Signore degli Anelli (La caccia a Gollum), il sequel di Minecraft e Man of Tomorrow, la nuova pellicola dedicata a Superman. Dopo la celebre trilogia originale (Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions) e il ritorno in sala nel 2021 con il quarto capitolo, la saga si prepara a esplorare nuove strade. Anche se rimangono ancora molti punti di domanda, il ritorno del mondo di Matrix al cinema è ormai certo: non resta che attendere i prossimi sviluppi.
Un grande successo per la saga
La trilogia originale di Matrix (uscita tra il 1999 e il 2003) è stata un successo enorme al botteghino globale, incassando complessivamente oltre 1,6 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione totale di circa 363 milioni di dollari. Un successo che fa sperare bene anche nel quinto capitolo in arrivo.
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