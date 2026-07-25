Matrimonio di Donnarumma, gaffe in diretta della giornalista, il lapsus diventa virale: "I funerali del calciatore e compagna"
Un errore di pochi secondi durante un collegamento tv ha fatto rapidamente il giro del web, proprio mentre il portiere e Alessia Elefante festeggiavano il loro attesissimo matrimonio.
Per Locorotondo era il giorno più atteso dell’estate. Il borgo della Valle d’Itria si è preparato con largo anticipo ad accogliere Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, protagonisti di un matrimonio che ha richiamato l’attenzione di curiosi, tifosi e mezzi di informazione provenienti da tutta Italia. Proprio durante uno dei collegamenti televisivi dedicati all’evento, però, è arrivato un imprevisto che ha finito per conquistare i social quasi quanto le immagini delle nozze.
Il lapsus in diretta che ha fatto il giro del web
Nel corso di un collegamento del Tg Sport, l’inviata Donatella Cupertino stava raccontando gli ultimi preparativi davanti alla chiesa di San Giorgio Martire, dove di lì a poco si sarebbe celebrato il matrimonio. Nel descrivere la situazione ha però pronunciato una frase destinata a diventare virale nel giro di pochi minuti: "È ancora accessibile l’area del sagrato della chiesa di San Giorgio dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia". Un evidente lapsus, corretto solo dopo che il video aveva già iniziato a circolare rapidamente online. La clip è stata condivisa su X, TikTok e nelle chat private, alimentando una lunga serie di commenti, meme e battute che hanno accompagnato per ore l’episodio. L’errore, pur clamoroso, è apparso a molti come il classico scivolone che può verificarsi durante una diretta, soprattutto quando si lavora senza la possibilità di interrompere o correggere immediatamente quanto pronunciato. In pochi secondi parole appartenenti allo stesso contesto mentale possono infatti sovrapporsi, dando origine a un’espressione completamente diversa da quella che si intendeva utilizzare.
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Un matrimonio atteso da tutto il paese
Al di là della gaffe televisiva, il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è stato uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate. Locorotondo si è trasformata per un’intera giornata in un grande palcoscenico, con il centro storico addobbato, transenne predisposte lungo le vie principali e numerosi curiosi assiepati nei vicoli nella speranza di vedere arrivare gli sposi e gli ospiti più illustri. La coppia, insieme da circa dieci anni e legata fin dai tempi dell’adolescenza a Castellammare di Stabia, ha così coronato il proprio percorso sentimentale davanti ad amici e familiari, con il piccolo Leo a rendere ancora più speciale una giornata ricca di emozioni.
Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: il matrimonio più atteso dell’anno
La celebrazione religiosa si è svolta nella chiesa madre di San Giorgio Martire, nel cuore del borgo pugliese. Al termine della funzione, gli invitati si sono trasferiti a Fasano, dove il ricevimento è stato organizzato nella lussuosa masseria Pettolecchia, immersa tra gli ulivi secolari e ormai scelta sempre più spesso per eventi esclusivi. In realtà, i festeggiamenti erano iniziati già la sera precedente con un elegante pre wedding che aveva riunito parenti e amici in vista del grande giorno. La scelta della Puglia non è stata casuale, ma ha rappresentato il desiderio degli sposi di unire le tradizioni della terra che amano con quelle delle proprie origini napoletane, dando vita a una celebrazione curata nei minimi dettagli.
Circa 300 invitati e tanti volti noti del calcio
Alla cerimonia hanno preso parte circa 300 invitati tra parenti, amici e numerosi protagonisti del mondo del calcio. L’arrivo di Roberto Mancini, Erling Haaland e Mateo Kovacic ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno accolto i campioni con applausi, cori e richieste di fotografie. Grande attenzione anche per gli abiti scelti dagli sposi. Alessia Elefante ha indossato una creazione firmata Dolce & Gabbana, mentre Gianluigi Donnarumma ha optato per un primo completo della stessa maison durante la cerimonia religiosa, cambiando poi look per il ricevimento serale.
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