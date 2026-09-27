I Måneskin arrivano in cella: per salvare gli ospiti dall'ergastolo del "sì" di Damiano e Dove serve la reunion (e il Brunello)
Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron si trasforma in un sequestro sentimentale per duecento invitati, finché non arrivano gli altri Måneskin (e il Brunello) a dare l'ora d'aria.
Nascondere i restanti tre quarti dei Måneskin fino all’ultimo ballo non è stata una svista, ma una precisa strategia di sminamento umanitario. Perché se spingi duecento anime nel dorato gulag matrimoniale della Val d’Orcia, sotto la regia di Damiano David e signora americana, devi pure garantire una scorta di ossigeno prima del collasso emotivo.
L’ora d’aria dei Maneskin
Sotto la cappa di una festa dove nessuno dei presenti riesce a tenersi un cecio in bocca, lasciare Victoria, Thomas ed Ethan fuori dalle scartoffie è servito proprio a questo. La pattuglia d’assalto è rimasta fresca, pronta a infiltrarsi nella fortezza di Castiglion del Bosco al momento del massimo bisogno per restituire un po’ di sano caos ai "deportati" del sentimento. I tre compari hanno marcato visita all’anagrafe solo per trasformarsi da ora d’aria dei reclusi, sbarcando nel resort in gran segreto per spezzare l’idillio bilingue a colpi di linguacce nel photobooth. Una missione di salvataggio umanitario che non sa di reunion ufficiale (per quella si muove Sanremo e contratti a troppi zero) necessaria per digerire la più mastodontica macchina punitiva: il matrimonio vipparolo perfetto.
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Il soundcheck in Comune
La proporzione del trappolone è tutta in un bizzarro divario temporale: una manciata di minuti di contabilità civile in Comune a Montalcino contro una condanna a lungo termine tra i filari. Il primo atto è un capolavoro di frugalità impiegatizia, sbrigato in fretta tra fasce tricolori e timbri dell’anagrafe davanti ad appena trenta parenti stretti. Lei, la divetta d’oltreoceano Dove Cameron, gioca a fare la sposa alternativa presentandosi in un tailleur pantalone bianco sagomato di Valentino con cravattino nero d’ispirazione gothic-chic. Lui risponde in doppietto panna. Sembrano due giovani militanti della semplicità che sbrigano una pratica burocratica tra gli affreschi comunali. Una firma rapida, le lacrime di mamma David, la benedizione del manager Fabrizio Ferraguzzo, e via su una spider d’epoca. Ma era solo l’esca.
Alcatraz a cinque stelle
Appena i trenta intimi del municipio superano i cancelli del resort extra-lusso di Castiglion del Bosco, la trappola scatta e il parterre si gonfia fino a superare le duecento anime. Da quel momento cessa la democrazia e inizia il sequestro di persona a fin di bene. Settantadue ore di confino (tra bracciate in piscina e chicchi d’uva da piluccare) dove gli ospiti, deportati tra le vigne, si ritrovano ostaggi della felicità.
Il re dello stato civile
Chi l’avrebbe mai detto che l’ex Lucifero in reggicalze si sarebbe trasformato nel più accanito Testimone di Geova dello Stato Civile? Dismessi i panni del ribelle rock, il giovanotto romano, che per l’occasione mette in piedi un guardaroba-monstre da cinque cambi d’abito griffati, si fa improvvisamente promotore della stabilità, folgorato sulla via del registro comunale. Una pretesa quasi pedagogica nel suo sorriso: convertire l’intero ambiente e la scettica generazione dei trentenni scapoloni al dogma del legame eterno, dimostrando che mettersi la fede al dito è l’unica cosa veramente cool rimasta sul pianeta. Il ricevimento-fiume si trasforma così in una conversione coatta al dogma del "dovete sposarvi tutti", un lavaggio del cervello collettivo: i tapini entrano da single incalliti ed escono canticchiando marce nuziali. Sfiniti.
Anestesia da brunello
Davanti a questo calvario bilingue, la resilienza emotiva del parterre ha potuto contare su un’unica scialuppa di salvataggio. Come si sopravvive a tre giorni di prigionia dorata senza tentare l’evasione? Semplice: attaccandosi alla bottiglia. L’unico motivo per cui la truppa degli ostaggi non ha appiccato il fuoco alle vigne toscane è che il perimetro della cella di reclusione era letteralmente lastricato di scorte di Brunello di Montalcino. Il santo nettare d’annata diventa così l’unico vero scudo umano, l’anestesia necessaria per tollerare il "per sempre sì". Agli invitati non è rimasta che una sola via di fuga: fare asse con la cantina e affogare le settantadue ore di isolamento nei calici di rosso, unico alleato rimasto contro il perfetto quadretto dei due sposini.
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