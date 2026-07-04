Matrimonio Aurora Ramazzotti, rebus Tomaso Trussardi: cosa farà l’ex marito di Michelle Hunziker e l’assenza dell’amico di sempre Oggi le nozze di Aurora Ramazzotti in Sicilia: tra gli invitati vip attesi il rebus Trussardi e l’assenza di Tommaso Zorzi, ex migliore amico della sposa.

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Le nozze di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, attese per oggi – sabato 4 luglio 2026 – in Sicilia nella cornice del Castello Xirumi Serravalle di Lentini, stanno già diventando uno degli eventi più chiacchierati dell’estate. E come spesso accade nei matrimoni "vip", non sono solo gli sposi a catalizzare l’attenzione, ma anche gli equilibri familiari e le presenze (o assenze) destinate a far discutere.

Matrimonio Aurora Ramazzotti , rebus Tomaso Trussardi: il dubbio sull’ex di Michelle Hunziker

Uno dei grandi interrogativi della cerimonia odierna riguarda infatti la possibile presenza di Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Per dieci anni legato alla conduttrice, Trussardi ha avuto in passato un rapporto sereno con Aurora, che lo aveva sempre considerato una figura familiare. Negli ultimi anni, però, i due si sarebbero progressivamente allontanati.

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"Ho sempre cercato di pormi con Aurora come un amico e un fratello maggiore – raccontò Trussardi tre anni fa, dopo la seperazione da Michelle – sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo". Sul tema è intervenuta anche Aurora Ramazzotti nel 2023 durante la sua intervista a Belve: "Non sento il nostro rapporto compromesso – dichiarò la figlia di Eros Ramazzotti – è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno".

Al momento non ci sono conferme ufficiali su un invito o su una sua eventuale partecipazione alla cerimonia. Anche la sua scelta di mantenere un profilo estremamente riservato e distante dai social alimenta il mistero: potrebbe esserci, ma restare completamente fuori dai riflettori. Oppure non esserci affatto. Al momento, l’impressione è che probabilmente Trussardi, notoriamente riservato, non sarà alla cerimonia anche per eviatre di finire al centro del’attenzione mediatica.

Invitati vip e grande assente: Aurora Ramazzotti tra star, social e una rottura che pesa

Se il capitolo "famiglia allargata" resta avvolto nel riserbo, quello degli invitati vip è invece il terreno più fertile per indiscrezioni e conferme parziali. Tra i nomi più accreditati figurano quelli di Diletta Leotta, Jonathan Kashanian e Fabio Rovazzi, presenze ormai quasi abituali nei grandi eventi del mondo dello spettacolo italiano.

Non mancherà il lato social e televisivo, con amici storici della coppia pronti a trasformare il matrimonio in un evento seguito praticamente in tempo reale con dirette su Instagram e TikTok. Un ruolo speciale, come già trapelato, sarebbe stato ritagliato per Sara Daniele, amica e "cupido" della storia d’amore tra Aurora e Goffredo, che sarà la damigella della sposa a cui è legata da un’amicizia lunga e profonda.

Ma accanto ai volti attesi, c’è anche una grande assenza che non passa inosservata: quella di Tommaso Zorzi, ex migliore amico di Aurora Ramazzotti. Il loro rapporto, un tempo molto stretto, si sarebbe progressivamente incrinato fino a interrompersi del tutto.

Lo stesso Zorzi, intervenendo in un podcast nelle scorse settimane, ha raccontato senza giri di parole la fine del legame: "Mi dispiace perché è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene, però purtroppo è un rapporto che è chiuso. Penso anche che non ci sia spiraglio di riapertura".

Nel frattempo, l’attenzione resta altissima anche sui possibili gesti simbolici della famiglia della sposa. Non è escluso che Eros Ramazzotti possa riservare una sorpresa musicale alla figlia, dedicandole un concerto privato. Mentre Michelle Hunziker ha già raccontato pubblicamente tutta la sua emozione per un giorno che si preannuncia carico di sentimenti, nostalgia e spettacolo.

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