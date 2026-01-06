Ufficio Stampa 1 /7 Matrimonio a Prima Vista Italia, quando inizia Dal 7 gennaio alle 21:30 su Real Time* e in streaming su Discovery+, Matrimonio a Prima Vista Italia è pronto a riaccendere i riflettori su uno degli esperimenti sociali più seguiti e discussi della televisione italiana. La nuova stagione promette emozioni intense, percorsi personali complessi e scelte che metteranno alla prova cuore e razionalità, confermando una formula che continua ad appassionare milioni di spettatori. Anche quest’anno sei single, selezionati tra migliaia di candidati, accetteranno di affidarsi alla scienza, al lavoro degli esperti e a una buona dose di coraggio, iniziando il loro viaggio dall’atto più simbolico e impegnativo: il matrimonio con uno sconosciuto. Dopo interviste, test psicologici e un accurato lavoro di matching, i protagonisti si incontreranno solo sull’altare, per poi affrontare cinque settimane di convivenza tra emozioni forti, fragilità, confronti e decisioni decisive, fino al momento finale in cui scegliere se restare sposati o separarsi per sempre.

Ufficio Stampa 2 /7 Marina Bernardi Marina Bernardi ha 27 anni, vive a Rimini e lavora come receptionist, ma definirla statica sarebbe riduttivo. Curiosa, sempre in movimento e costantemente alla ricerca di nuovi stimoli, nel corso del tempo ha cambiato diversi lavori perché si annoia facilmente. Il suo sogno più grande è mollare tutto e aprire una gelateria tutta sua, un progetto che racconta bene il suo desiderio di indipendenza e creatività. Nel tempo libero frequenta la palestra e ama uscire con gli amici, ma al centro della sua vita c’è una grande famiglia allargata, nata da genitori separati ma oggi felicemente riaccompagnati. Proprio da questa esperienza nasce il suo desiderio più profondo: costruire un giorno una famiglia tutta sua, solida e unita.

Ufficio Stampa 3 /7 Linda Manzoni Linda Manzoni, 29 anni, vive a Verderio, in provincia di Monza e Brianza, ed è logopedista nel reparto di chirurgia maxillofacciale. Nel suo quotidiano convivono professionalità, sensibilità e una forte voglia di libertà. Ama leggere, viaggiare, stare all’aria aperta e trascorrere il tempo con gli amici, spesso in compagnia della sua cucciola Onda. Grande appassionata di moto, ne possiede una e ama la sensazione di libertà che solo due ruote sanno dare. Cresciuta in una famiglia con genitori separati, ha costruito un rapporto sereno e solido con la madre e la sua nuova famiglia. Il suo sogno è incontrare un uomo con cui condividere avventure un po’ folli e costruire una famiglia.

Ufficio Stampa 4 /7 Irene Mele Irene Mele ha 42 anni, vive a Genova ed esercita una professione fuori dal comune: è tanatoesteta, si occupa di vestire, truccare e preparare le salme. Una scelta nata da una profonda vocazione, maturata dopo la perdita della nonna e rafforzata da un percorso di psicoterapia. Oltre a lavorare in Italia, tiene corsi di formazione anche all’estero, soprattutto in Spagna. Nel tempo libero ama cucinare, passeggiare tra mare e montagna e allenarsi in palestra. Creativa, vivace e attenta al proprio look, che cambia spesso a partire dal colore dei capelli, dice di sentire il peso dell’orologio biologico e sogna di incontrare un uomo con cui costruire una famiglia e avere dei figli.

Ufficio Stampa 5 /7 Federico Cortinovis Federico Cortinovis, 38 anni, vive a Stezzano, in provincia di Bergamo, ed è warehouse manager. Ama lo sport e la vita all’aria aperta, e dopo aver lasciato il calcio a causa di un infortunio ha trovato nel padel una nuova passione. Gli piace cucinare, organizzare aperitivi e andare a cena fuori, con una predilezione particolare per i risotti, sua vera specialità. Nel suo passato sentimentale c’è una relazione importante con una ragazza madre, durante la quale ha cresciuto il figlio di lei fino ai dodici anni. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente e di cui ancora oggi va molto fiero, sentendosi parte della crescita di quel bambino.

Ufficio Stampa 6 /7 Andrea Disisto Andrea Disisto ha 41 anni, vive a Voghera ed è un operaio tecnico specializzato. Ama definirsi il “Bridget Jones” della sua compagnia: circondato da amici sposati o fidanzati, è il single che si presenta alle cene con una bottiglia di vino sotto braccio. Vive da solo con il suo gatto, ma ha un legame profondissimo con la sorella gemella, le sue figlie e le nipotine, con cui adora passare il tempo. Il desiderio di costruire una famiglia e di avere figli è per lui molto forte, così come il sogno di condividere la vita con una donna in un clima sereno.