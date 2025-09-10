Trova nel Magazine
Matrimonio a prima vista 2025: Roberta-Dario, Matteo-Melissa e Roberta M-Luca, chi sono le coppie (e la nuova psicologa)

Stasera - 10 settembre - parte la quindicesima stagione su Real Time: ecco le coppie protagoniste e la nuova esperta Giulia Davanzante, che rimpiazza Mario Abis.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Sta per tornare su Real Time Matrimonio a prima vista, il reality che da anni divide e appassiona con il suo esperimento unico: sposarsi senza conoscersi e provare a costruire una relazione da zero. La quindicesima edizione, in onda da oggi, mercoledì 10 settembre 2025, promette di regalare nuove dinamiche e storie tutte da scoprire. E come sempre, prima della messa in chiaro, le puntate arrivano in anteprima su Discovery+.

Matrimonio a prima vista 15, le coppie della nuova stagione: Matteo e Melissa

Sei persone, tre coppie e un team di esperti pronti a guidarli: la formula resta invariata. La prima coppia vede insieme Melissa e Matteo. Melissa Cicciari ha 28 anni, viene dalla provincia di Monza e lavora come estetista. Descrive il centro estetico come una seconda casa e ha un legame fortissimo con i genitori, che l’hanno sempre sostenuta. Matteo Conca, 34 anni, logistic manager di Bollate, ha affrontato la perdita del padre nel 2020 e da allora è diventato un punto fermo per la sua famiglia. Da trent’anni il calcio è parte integrante della sua vita e continua a giocarlo ogni settimana.

Chi sono Roberta e Dario

La seconda coppia è formata da Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio. Roberta, 34 anni, nata a Caltanissetta e trasferitasi a Milano, lavora come clinic manager e considera i genitori un modello di amore autentico. Ama cucinare, leggere e trascorrere il tempo con la sua cagnolina. Dario, 37 anni, è originario di Bari e oggi vive a Milano, dove lavora come videomaker e nella produzione di eventi sportivi. Ha un legame speciale con madre e sorella e non ha mai nascosto quanto la perdita del padre nel 2016 lo abbia segnato. Sportivo e appassionato di motori, affronta la vita con energia e determinazione.

Chi sono Roberta M e Luca di Matrimonio a Prima Vista

Infine ci sono Roberta Murano e Luca Merlo. Lei ha 28 anni, vive a Torino e lavora come addetta vendite. Fiera della sua indipendenza, ama la musica, i concerti e i vinili ascoltati a tutto volume. Luca, 36enne di Melzo, è operaio in una catena di supermercati. Si definisce romantico e legato ai valori tradizionali, ama la natura e sogna un giorno di avere un pezzo di terra da coltivare.

Il cast degli esperti e la nuova aggiunta: non c’è più Mario Abis

Anche quest’anno ritroviamo due figure ormai familiari al pubblico: la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto. La novità più rilevante è l’arrivo di Giulia Davanzante, psicologa clinica che prende il posto di Mario Abis. Una presenza nuova che potrebbe dare un’impronta diversa al percorso di introspezione delle coppie, portando punti di vista freschi e complementari a quelli degli altri due esperti.

Ogni nuova stagione di Matrimonio a prima vista solleva la stessa domanda: funzionerà davvero questo esperimento? L’ingresso di un nuovo volto tra gli esperti alimenta ancora di più la curiosità, e il pubblico non vede l’ora di scoprire come evolveranno queste storie.

