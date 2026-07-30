Matilde Lucidi, chi è la figlia (bellissima) di Bianca Balti e perché è al centro delle polemiche: “Mi giudicano guardandomi” La primogenita della modella italiana è stata attaccata per strada, a Parigi, con commenti inopportuni sul suo corpo. Poi è arrivata la reazione e lo sfogo su Instagram.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È uno sfogo potente quello di Matilde Lucidi. La diciannovenne modella e figlia di Bianca Balti, da tempo habitué delle passerelle di alta moda, ha rotto il muro di riservatezza che contraddistingue i suoi profili social, per parlare direttamente di uno spiacevole episodio che le è capitato. Matilde è stata vittima di body-shaming, per le strade di Parigi, quando una passante sconosciuta le ha rivolto commenti non richiesti sulla sua presunta magrezza. Così, dopo aver ingoiato inizialmente il rospo, la ragazza ha trovato la forza di rispondere. Raccontando poi ai suoi followers tutto l’accaduto. Ecco in dettaglio che cosa è successo.

Matilde Lucidi, lo sfogo social della figlia di Bianca Balti

Alta e slanciata come la madre, ma tendenzialmente più riservata (almeno all’apparenza) la diciannovenne Matilde Lucidi è la figlia di Bianca Balti e del fotografo di moda Christian Lucidi. Sui social, nonostante la giovane età, conta già più di 80mila followers, ed è proprio a questo bacino di utenti che Matilde si è rivolta di recente, sfogandosi nelle sue Instagram stories per quello che le è accaduto.

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In pratica, stando al suo racconto, Matilde sarebbe stata disturbata per strada mentre passeggiava a Parigi. Una passante avrebbe iniziato a commentare, dal nulla, sul suo fisico, arrivando ad accusarla di essere troppo magra e di sembrare malata. E lei si è sfogata sui social: "Non potete sapere cosa qualcuno stia attraversando né quanto un commento possa ferirlo", ha spiegato la modella raccontando l’accaduto. Ma il vero sfogo, ancora prima, è arrivato direttamente all’indirizzo della passante.

"Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente", ha spiegato Matilde, "e che non dovrebbe fare commenti del genere a ragazze più giovani che incontra per strada, perché non si può sapere quale effetto possano avere certe parole su una persona". Ma la riflessione della diciannovenne non si è fermata qui.

La riflessione di Matilde Lucidi sul body-shaming

Matilde Lucidi ha infatti approfittato di questo spiacevole episodio per andare oltre. Perché innanzitutto non si tratterebbe di un episodio isolato, dato che "per tutta la vita", ha spiegato, ha avuto "a che fare con persone che si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico semplicemente guardandomi". Ma ancora più di questo, a turbare la diciannovenne è il fatto che tantissime altre ragazze sono vittime di giudizi sommari sul corpo. Che spesso creano danni, aggiungiamo noi, anche a livello inconscio, molto gravi.

Insomma il body-shamig, che avvenga dal vivo o sui social, è un comportamento altamente dannoso e profondamente stupido. Fermarsi alla superficie, senza indagare i perché né conoscere le storie che si nascondono dietro ogni persona, è un peccato che può danneggiare soprattutto i più giovani. Matilde Lucidi ha avuto la forza e la presenza di spirito di ribellarsi a questo vizio altrui. Ed è un ottimo esempio di come andrebbe usata la visibilità social, a tutte le età.

Chi è Matilde Lucidi

Figlia maggiore della modella Bianca Balti, Matilde Lucidi è nata dal rapporto con il fotografo di moda Christian Lucidi. Si è avvicinata molto giovane al mondo delle passerelle, complice anche il lavoro della madre, debuttando alla Paris Fashion Week. Negli ultimi tempi ha sfilato per Miu Miu (vent’anni dopo la mamma) e anche per il marchio di alta moda Dior. Sui social mostra spesso scatti del suo lavoro, mentre tende a non rivelare molto del privato. Anche se il senso che emerge dal suo profilo Instagram è quello di un’estrema naturalezza e trasparenza. Simile a quella di Bianca, ma declinata in un modo del tutto nuovo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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