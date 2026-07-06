Matilde Gioli sorprende: dopo Doc sogna La Signora In Giallo, ma la sua serie preferita è un’altra L'attrice racconta il suo amore per le serie tv, da Doc a Peaky Blinders, e sorprende svelando il sogno che coltiva da anni: vestire i panni di Jessica Fletcher.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un’altra Matilde Gioli oltre a quella che i fan conoscono dal set di Doc. Una spettatrice appassionata, quasi romantica, che rifiuta il binge watching ma capitola davanti ai grandi classici. Madrina dell’Italia Global Series, l’attrice ha svelato il suo rapporto intimo con le serie tv, tra rituali di visione old school e maratone notturne inaspettate. Ma la rivelazione più sorprendente riguarda La Signora In Giallo e il perché ve lo spiegheremo nel prossimo paragrafo. E poi i titoli del cuore, il consiglio perfetto per l’estate.

Matilde Gioli svela il suo grande sogno: "Vorrei essere La Signora In Giallo

C’è chi divora un’intera stagione in un weekend e chi, invece, preferisce concedersi il piacere dell’attesa tra un episodio e l’altro. Matilde Gioli appartiene decisamente a questa seconda categoria. L’attrice, madrina della seconda edizione dell’Italia Global Series, ha raccontato a Movieplayer la sua passione per le serie tv e le produzioni che più ama. "Sono una gran amante delle serie TV fin da quando ero piccolina. Non amo fare il famoso binge watching, anche se a volte mi capita di farlo, ma solo perché ho quel tempo lì e cerco di sfruttarlo al meglio. Mi manca l’attesa della settimana per vedere i due episodi", ha spiegato, aggiungendo che "magari non aspetto una settimana per guardare i nuovi episodi, però lascio passare qualche giorno per far crescere il desiderio". Parlando dei suoi titoli preferiti, Gioli non ha dubbi: "La serie preferita italiana è Doc – Nelle tue mani", mentre tra le produzioni internazionali sceglie "La serie preferita internazionale è Peaky Blinders". Ha poi citato anche The Pitt, definendola "una serie che mi sono goduta più con calma."

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Alla domanda sul personaggio che avrebbe voluto interpretare, l’attrice ha confessato: "Un personaggio delle serie TV che avrei voluto interpretare? Ce ne sono tantissimi. Però torno alle serie di quando ero piccolina: La signora in giallo. A me piacerebbe, quando avrò magari 50 o 60 anni, poter fare La signora in giallo, mi piacerebbe tantissimo".

Matilde Gioli e il consiglio sulla serie da guardare in estate

Pur preferendo evitare le maratone televisive, ha ammesso un’eccezione: "L’ultima serie che ho divorato è stata Prison Break, perché l’avevo iniziata da piccolina e non l’avevo mai conclusa. Quindi poi ho fatto una maratona di tutte le stagioni". Infine, per un consiglio estivo, la sua risposta è stata immediata: "La serie perfetta per l’estate? Vabbè, la serie perfetta per l’estate è Baywatch!"

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