Matilde Gioli magnetica sul Red Carpet di Cannes: uno sguardo letale ma un look orientale che manca di verve
L'attrice milanese sfoggia un look di ispirazione orientale che però fallisce nel suo intento: a salvarla, un dettaglio che in molti sottovalutano
Il Festival di Cannes continua a sfornare un look dietro l’altro, portati dalle star sul red carpet della kermesse cinematografica. Tra le attrici più chiacchierate c’è senza dubbio Matilde Gioli, madrina all’Italian Global Series 2026, in scena a luglio e di cui proprio a Cannes abbiamo avuto qualche assaggio. L’attrice italiana ha sfilato con un look di chiara ispirazione orientale, che però ha mancato di colpire nel segno. A salvare l’outfit un dettaglio che in molto, erroneamente, sottovalutano.
Matilde Gioli sul red carpet di Cannes 2026: che flop
Chiariamoci, l’idea alla base del look di Matilde Gioli per il red carpet del Festival di Cannes ha un suo senso. L’attrice ha vestito un abito firmato Giorgio Armani Privé, con la palese intenzione di omaggiare la moda orientale. Un capo che vuole essere elegantemente sofisticato e nuovo, nonché in grado di spezzare la monotonia degli abiti con lo strascico. Il risultato, però, è ben lontano dall’essere indiscutibile. L’outfit punta su un pantalone sartoriale nero con sopra una giacca in stile kimono interamente ricamata di paillettes dorate e motivi geometrici. Idea nobile ma effetto da dimenticare.
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Innanzitutto, il kimono sembra essersi completamente perso per strada i colori tipici, sgargianti e accesi. In secondo luogo, anche i tessuti utilizzati non sono assolutamente in linea con la tradizione. A sancire il definitivo fallimento del pacchetto, poi, dei pantaloni che danno un’idea di gamba tozza andando oltre la caviglia. L’effetto finale è purtroppo da casalinga giapponese appena sveglia, più che da passerella del Festival di Cannes. Nulla a che vedere con il look da vera regina sfoggiato da Cate Blanchett.
Un dettaglio che forse fa la differenza
A "salvare" l’outfit di Matilde Gioli ci riesce (forse) un dettaglio che sta spopolando tra le dive e le attrici presenti alla kermesse francese: il rossetto. Rosso acceso, aveva già fatto la sua comparsa sulle labbra di Anne Hathaway durante il tour promozione de Il Diavolo Veste Prada 2, ma ora a Cannes sta letteralmente spopolando. Uno stile molto più aggressivo e incisivo, rispetto al nude look sfoggiato negli anni passati. Dallo stile massimalista di Adriana Lima, a quello "vecchia Hollywood" di Lea Seydoux, fino a quello di Matilde Gioli, usato in combinazione con un trucco cateye come elemento distintivo. Insomma, se con il vestito ha in parte fallito, la sua presenza sul red carpet è senza dubbio stata notata proprio grazie a un altro elemento del medesimo colore.
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