Basta Blanca: Matilde Gioli vuole sfondare su RaiPlay con una nuova fiction-evento: il viaggio spirituale anomalo Il volto di Eva Faraldi in Blanca e di Giulia Giordano in Doc pronta a immergersi in una nuova, ambiziosa docufiction evento

Rai ha in cantiere un nuovo, grandioso progetto, una docufiction ambiziosa che si promette di raccontare un diverso punto di vista di un grande autore letterario. Per farlo ha ingaggiato due pezzi da novanta come Matilde Gioli ed Ester Pantano, che a breve sbarcheranno in streaming su Raiplay con un film che vuole ridefinire i canoni e diventare un piccolo evento televisivo.

Matilde Gioli in Pirandello – Il gigante innamorato in streaming su RaiPlay

Un viaggio nello spirito di Luigi Pirandello, fatto attraverso il punto di vista delle donne che lo hanno amato. Questo vuole essere il nuovo film Pirandello – Il gigante innamorato, con Matilde Gioli ed Ester Pantano, in arrivo su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La produzione, firmata da Costanza Quatriglio, celebra i novant’anni dalla scomparsa del Premio Nobel siciliano con uno sguardo intimo, appassionato e sorprendentemente moderno.

La fiction punta a non essere un biopic tradizionale, quanto più un racconto corale dove le protagoniste sono le otto donne che hanno segnato la vita e l’arte di Pirandello. Parliamo della madre, la moglie, la figlia, la musa Marta Abba e tutte quelle presenze femminili che hanno lasciato un segno profondo nella mente del drammaturgo. Attraverso immagini d’epoca, musica e performance dal vivo, Pirandello – Il gigante innamorato scava scava nella dimensione più umana dell’autore.

Un cast femminile di assoluto livello

Per un’impresa del genere non poteva che essere necessario un cast di attrici all’altezza della situazione. Ed ecco così Matilde Gioli ed Ester Pantano, apprezzatissime dal pubblico, di cui hanno conquistato i cuori con Blanca e Màkari, e pronte a gettarsi in nuovi, complessi ruoli teatrali.

Al loro fianco un cast corale di grande livello: Donatella Finocchiaro, Manuela Ventura, Gioia Spaziani, Chiara Russo (amatissima ne Il Paradiso delle Signore e Mina Settembre), Simona Distefano e Jennifer Ulrich. Nel cast figura anche Gaetano Aronica. Pirandello – Il gigante innamorato si vuole porre come un manifesto delicato e potente sulla femminilità e sull’ispirazione, sulla memoria e sull’identità. In un panorama televisivo in cui dominano serie crime e medical drama, questa docufiction si propone come un’alternativa di elegante rarità.

Dove vedere Pirandello – Il gigante innamorato in streaming

Se siete incuriositi da ciò che sarà Pirandello – Il gigante innamorato, non vi resta che attendere l’uscita del film con Matilde Gioli ed Ester Pantano, presto disponibile in streaming senza costi su RaiPlay.

