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Matilde Gioli emoziona in questa storia che parla d’amore vero: l'uscita è vicinissima

Matilde Gioli protagonista della rom-com Prime Video tratta da Felicia Kingsley: tra sogni, scelte e ritorni, l’amore arriva dall’8 maggio.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Matilde Gioli protagonista del film Strike - Figli di Un'Era Sbagliata
RaiPlay

C’è un luogo dove essere single è quasi un’anomalia e dove l’amore sembra scritto nell’aria. È qui che prende vita Non è un paese per single, la nuova commedia romantica di Prime Video che punta tutto sul carisma e la sensibilità di Matilde Gioli. Il trailer appena rilasciato anticipa una storia fatta di seconde possibilità, legami familiari e scelte difficili. Accanto a lei, Cristiano Caccamo in un ruolo destinato a dividere. Dal bestseller di Felicia Kingsley arriva un film che promette emozioni sincere e un pizzico di magia. Disponibile dall’8 maggio in tutto il mondo.

Matilde Gioli al centro di una storia d’amore e rinascita

Nel cuore della Toscana, tra colline e vigneti, si trova Belvedere in Chianti, un piccolo mondo dove tutti sembrano aver trovato la propria metà. Tutti tranne Elisa, interpretata da Matilde Gioli, madre single che si divide tra la crescita della figlia adolescente e la gestione della tenuta di famiglia. Elisa è un personaggio che colpisce per autenticità: indipendente, concreta, ma con un sogno nel cassetto che fatica a realizzare. Il trailer mostra una donna sospesa tra responsabilità e desideri, pronta a difendere ciò che ama ma anche a rimettersi in gioco.

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A complicare tutto arriva il ritorno di Michele, interpretato da Cristiano Caccamo, amico d’infanzia che riapre ferite mai del tutto chiuse. Il loro incontro non è solo nostalgia, ma un punto di svolta che costringerà entrambi a fare i conti con ciò che vogliono davvero.

Dal bestseller di Felicia Kingsley al film evento di Prime Video

Non è un paese per single nasce dall’omonimo romanzo di Felicia Kingsley, una delle autrici più amate del panorama romance italiano. Con milioni di copie vendute e un seguito affezionatissimo, la scrittrice porta per la prima volta una sua storia sullo schermo. Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, il film mescola leggerezza e profondità, senza rinunciare a momenti di ironia e riflessione.

Il cast corale arricchisce ulteriormente la narrazione: Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi e Margherita Rebeggiani contribuiscono a creare un universo credibile e coinvolgente, mentre le partecipazioni di Marco Cocci e Bebo Storti aggiungono ulteriore spessore. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 maggio, pronto a conquistare il pubblico globale. L’attesa per il film sarà accompagnata da due eventi speciali al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, insieme alla regista Laura Chiossone e all’autrice Felicia Kingsley, incontreranno il pubblico per raccontare il viaggio dalla pagina allo schermo.

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