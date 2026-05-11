Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Matilde Gioli, la rivelazione a cuore aperto: “Sogno una famiglia e dei figli”, ma c’è una cosa che le manca (e che spera che arrivi)

Matilde Gioli si racconta in occasione del film Non è un Paese Per Single, in streaming su Prime Video: tra lavoro, relazioni finite e il sogno della maternità.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Tre giorni fa, l’8 maggio 2026, è arrivato su Prime Video Non è un Paese Per Single, nuovo film diretto da Laura Chiossone, scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Tra i protagonisti c’è Matilde Gioli, ma questa non è l’unica cosa bella: i ben informati o meglio, chi legge libri, sa che questa pellicola è un adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice Felicia Kingsley. Per l’occasione, Gioili, Cristiano Caccamo e Laura Chiossone, hanno rilasciato un’intervista a FqMagazine. Di seguito, tutti i dettagli.

Matilde Gioli e il suo grande desiderio: "Sogno di avere figli, ma…"

In un’intervista rilasciata a FqMagazine insieme a Cristiano Caccamo e Laura Chiossone, Matilde Gioli si è raccontata a cuore aperto, rivelando cose che, leggendole, danno proprio quella sensazione di ‘sentito’, cioè che vengono dal profondo. Non è un Paese Per Single è il nuovo film che ha fatto il suo debutto in streaming su Prime Video l’8 maggio ed è tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley. L’attrice è la protagonista e nell’intervista intervista riflette sul tema della maternità e delle scelte personali con queste parole: "Ci sono sicuramente tutta una serie di analisi e studi sociali sul tema, di cui io non ho competenza. Quello che posso immaginare, con il mio vissuto, è che da piccolina sognavo di diventare mamma giovane di avere subito tanti figli. Invece ho 37 anni e non ho ancora figli e pensare che li ho sempre desiderati, li desidero ancora adesso quindi non si prende mai un caso singolo per analizzare un’intera popolazione". E ancora: "Però forse può esserci qualche spunto da prendere, forse il fatto anche che le donne in questo momento abbiano avuto molto più spazio anche nell’ambito lavorativo, forse toglie un pochino di spazio a tutta la parte della maternità, ma non perché sia sbagliato, non perché maternità e lavoro non possano essere compatibili".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Poi prosegue spiegando cose le manca per realizzare questo desiderio: "Ma perché a volte è proprio una questione di tempo e mi sono resa conto, ad oggi, che non sono ancora riuscita ad avere il tempo per dedicarmi prima ancora della maternità ad investire su una relazione, perché quella precedente non ha funzionato, e ad oggi non ho il tempo di iniziarne una nuova. Spero arrivi, spero capiti. Però è sicuramente un segno anche di una società che sta iniziando purtroppo ad avere dei valori molto più basati sul singolo e sull’egoismo del singolo e che si apre meno alla famiglia".

Non è un Paese Per Single: trama e cast del film Prime Video

Non è un Paese Per Single, si trova in streaming su Prime Video. Il film racconta la storia di Elisa, madre single e responsabile della tenuta "Le Giuggiole" nel paese di Belvedere in Chianti, dove la maggior parte delle donne è sposata o in cerca del partner ideale, mentre lei è un’eccezione. La sua vita cambia quando torna Michele, un amico d’infanzia che non vedeva da anni. Il loro incontro risveglia in Elisa sentimenti che credeva ormai sopiti. Nel cast, oltre a Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, troviamo anche:

  • Amanda Campana
  • Sebastiano Pigazzi
  • Cecilia Dazzi
  • Margherita Rebeggiani
  • Marco Cocci
  • Bebo Storti

Potrebbe interessarti anche

Matilde Gioli protagonista del film Strike - Figli di Un'Era Sbagliata

Matilde Gioli emoziona in questa storia che parla d’amore vero: l'uscita è vicinissima

Matilde Gioli protagonista della rom-com Prime Video tratta da Felicia Kingsley: tra...
Matilde Gioli protagonista del fenomeno romance ambientato nella campagna toscana

Matilde Gioli e Cristiano Caccamo nel film tratto dal fenomeno romance di Felicia Kingsley

Prime Video alza il sipario su Non è un paese per single, tratto dal romanzo di Feli...
Matilde Gioli protagonista di "Non è un paese per single" su Amazon Prime Video

Matilde Gioli è una mamma single pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film più atteso di Amazon Prime Video

L'attrice è pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film Non è un paese per si...
Matilde Gioli e Cristiano Caccamo

Prime Video, le uscite top di maggio 2026: Matilde Gioli e Cristiano Caccamo fanno squadra, Nicolas Cage diventa Spiderman

Un mese ricco di debutti tra amori complicati, ritorni attesi e missioni al limite: ...
Matilde Gioli protagonista del film Strike - Figli di Un'Era Sbagliata

Matilde Gioli alle prese con dipendenze e drammi giovanili: il nuovo film che sorprende

Dal Torino Film Festival al cinema, 'Strike' racconta la Generazione Z tra fragilità...
Matilde Gioli

Matilde Gioli premiata come Miglior Attrice: risate e lacrime (di gioia) all'evento imperdibile

Dal 12 al 14 marzo 2026 si terrà ad Imperia la prima edizione del Festival cinematog...
Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Stasera, lunedì 20 aprile 2026, La buona Stella cerca in riscatto contro I Cesaroni ...
David di Donatello 2026: i film premiati da vedere subito su NOW e Sky

David di Donatello 2026: i film premiati da vedere subito su NOW e Sky

Quattro dei titoli protagonisti dei David di Donatello sono già accessibili o in arr...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, il racconto choc sulla gravidanza ‘venduta’ ai giornali: “Ero incinta, ma non lo sapeva nessuno”

Ospite al BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha ricordato i momenti più diffic...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

La nuotatrice Federica Pellegrini

Federica Pellegrini
Andrea Arru

Andrea Arru
L'attore Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi
Aleandro Baldi

Aleandro Baldi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963