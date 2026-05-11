Matilde Gioli, la rivelazione a cuore aperto: “Sogno una famiglia e dei figli”, ma c’è una cosa che le manca (e che spera che arrivi) Matilde Gioli si racconta in occasione del film Non è un Paese Per Single, in streaming su Prime Video: tra lavoro, relazioni finite e il sogno della maternità.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tre giorni fa, l’8 maggio 2026, è arrivato su Prime Video Non è un Paese Per Single, nuovo film diretto da Laura Chiossone, scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Tra i protagonisti c’è Matilde Gioli, ma questa non è l’unica cosa bella: i ben informati o meglio, chi legge libri, sa che questa pellicola è un adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice Felicia Kingsley. Per l’occasione, Gioili, Cristiano Caccamo e Laura Chiossone, hanno rilasciato un’intervista a FqMagazine. Di seguito, tutti i dettagli.

Matilde Gioli e il suo grande desiderio: "Sogno di avere figli, ma…"

In un’intervista rilasciata a FqMagazine insieme a Cristiano Caccamo e Laura Chiossone, Matilde Gioli si è raccontata a cuore aperto, rivelando cose che, leggendole, danno proprio quella sensazione di ‘sentito’, cioè che vengono dal profondo. Non è un Paese Per Single è il nuovo film che ha fatto il suo debutto in streaming su Prime Video l’8 maggio ed è tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley. L’attrice è la protagonista e nell’intervista intervista riflette sul tema della maternità e delle scelte personali con queste parole: "Ci sono sicuramente tutta una serie di analisi e studi sociali sul tema, di cui io non ho competenza. Quello che posso immaginare, con il mio vissuto, è che da piccolina sognavo di diventare mamma giovane di avere subito tanti figli. Invece ho 37 anni e non ho ancora figli e pensare che li ho sempre desiderati, li desidero ancora adesso quindi non si prende mai un caso singolo per analizzare un’intera popolazione". E ancora: "Però forse può esserci qualche spunto da prendere, forse il fatto anche che le donne in questo momento abbiano avuto molto più spazio anche nell’ambito lavorativo, forse toglie un pochino di spazio a tutta la parte della maternità, ma non perché sia sbagliato, non perché maternità e lavoro non possano essere compatibili".

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Poi prosegue spiegando cose le manca per realizzare questo desiderio: "Ma perché a volte è proprio una questione di tempo e mi sono resa conto, ad oggi, che non sono ancora riuscita ad avere il tempo per dedicarmi prima ancora della maternità ad investire su una relazione, perché quella precedente non ha funzionato, e ad oggi non ho il tempo di iniziarne una nuova. Spero arrivi, spero capiti. Però è sicuramente un segno anche di una società che sta iniziando purtroppo ad avere dei valori molto più basati sul singolo e sull’egoismo del singolo e che si apre meno alla famiglia".

Non è un Paese Per Single: trama e cast del film Prime Video

Non è un Paese Per Single, si trova in streaming su Prime Video. Il film racconta la storia di Elisa, madre single e responsabile della tenuta "Le Giuggiole" nel paese di Belvedere in Chianti, dove la maggior parte delle donne è sposata o in cerca del partner ideale, mentre lei è un’eccezione. La sua vita cambia quando torna Michele, un amico d’infanzia che non vedeva da anni. Il loro incontro risveglia in Elisa sentimenti che credeva ormai sopiti. Nel cast, oltre a Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, troviamo anche:

Amanda Campana

Sebastiano Pigazzi

Cecilia Dazzi

Margherita Rebeggiani

Marco Cocci

Bebo Storti

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