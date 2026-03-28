Matilde Gioli alle prese con dipendenze e drammi giovanili: i drammi in questo nuovo film che sorprende Dal Torino Film Festival al cinema, 'Strike' racconta la Generazione Z tra fragilità e dipendenze, con un cast di spicco che include anche Matilde Gioli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Da oggi, giovedì 26 marzo 2026, arriva nelle sale cinematografiche italiane Strike – Figli di Un’Era Sbagliata, un film diretto da Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, e che annovera tra i protagonisti la bravissima Matilde Gioili. Una storia delicata su tre ventenni che affrontano diverse dipendenze, affiancati da medici e pazienti alle prese con le stesse difficoltà. Un tema complesso raccontato dai tre registi-protagonisti tra dramma e commedia. Vediamo tutto nel dettaglio.

Strike – Figli di Un’Era Sbagliata, un film sulle fragilità: trama e cast

Strike – Figli di Un’Era Sbagliata è un film autoriale nato da uno spettacolo teatrale dei tre registi, portato per cinque anni nei teatri OFF di Roma con grande successo di pubblico. La storia racconta il disagio di una generazione e di persone che hanno perso il contatto con la realtà, rifugiandosi in dipendenze come droga, gioco online o sesso. La vicenda si svolge in un’estate afosa al Ser.D., centro per persone con dipendenze, dove si incontrano tre ventenni molto diversi: Dante, studente di psicologia impacciato; Pietro, ribelle costretto a controlli per possesso di marijuana; e Tiziano, ex ragazzo di strada in disintossicazione dal crack. Tra sigarette, caffè e silenzi pesanti, nasce tra loro un’amicizia improbabile ma sincera, fatta di confessioni, battute imbarazzanti e piccoli gesti di solidarietà. Affrontando insieme il percorso di riabilitazione e momenti surreali, i tre ragazzi scoprono che, anche in un luogo segnato dalla sofferenza, la guarigione può iniziare con un amico.

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Il film affronta il tema della dipendenza senza giudizio morale, mostrando come spesso sia sintomo di un disagio più profondo legato alla difficoltà di vivere nel presente. Il titolo "Figli di Un’Era Sbagliata" richiama una riflessione generazionale: i protagonisti rappresentano giovani in difficoltà a trovare equilibrio in un mondo instabile. Il cast comprende anche:

Pilar Fogliati

Matilde Gioli

Lorenzo Zurzolo

Caterina Guzzanti

Massimo Ceccherini

Particolarmente rilevante è Matilde Gioli che, in questa pellicola sembra ricopri il ruolo di psicologa, la quale con la sua sensibilità contribuisce a costruire un clima di empatia tra i personaggi.

Qualche curiosità sul film Strike

In questo paragrafo vi sveliamo qualche curiosità sul film. Le riprese si sono svolte nelle Marche, soprattutto a Potenza Picena, durante l’estate del 2024. La scelta di location reali, tra paesaggi tranquilli e centri urbani raccolti, ha creato un’atmosfera ‘tranquilla’, accogliente, in linea con la narrazione riflessiva dell’estate dei protagonisti. Coinvolgendo oltre sessanta professionisti locali e più di duecento comparse, la produzione ha rafforzato quella sorta di legame con il territorio. Il centro Ser.D., principale location del film, è rappresentato con estremo realismo come luogo di cura e incontro. Prima dell’uscita ufficiale, il film ha avuto un’anteprima a Macerata, accolta con entusiasmo dal pubblico e con la partecipazione di registi e cast.

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