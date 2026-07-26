Matilde Gioli, altro che Doc - Nelle tue mani: su Amazon Prime Video trasforma il traffico in show
L'attrice milanese torna protagonista con una nuova comedy corale targata Prime Video: nel cast di Ingorgo anche grandi nomi dello spettacolo italiano
Dopo aver conquistato il pubblico tra cinema, fiction e piattaforme streaming, Matilde Gioli è pronta ad aggiungere un nuovo titolo alla sua carriera. L’attrice sarà infatti tra i protagonisti di Ingorgo, la nuova serie comedy di Prime Video che promette di trasformare una situazione tanto comune quanto frustrante in un racconto corale ricco di ironia e colpi di scena. Un progetto che riunisce alcuni dei volti più amati dello spettacolo italiano e che punta a raccontare, con leggerezza e umanità, le piccole e grandi assurdità della quotidianità. Scopriamo tutto sulla nuova serie Prime e da quando sarà disponibile.
Ingorgo, la nuova serie di Prime Video con Matilde Gioli
Tra le novità in arrivo su Prime Video c’è Ingorgo, una serie comedy che prende ispirazione dal format spagnolo Atasco e porta sullo schermo una storia corale ambientata in uno dei luoghi più familiari, e spesso più odiati, dagli automobilisti: una lunghissima coda nel traffico.
La vicenda si sviluppa nel corso di una serata in cui un maxi ingorgo paralizza migliaia di persone, costringendole a rimanere bloccate per ore. Quella che inizialmente sembra soltanto una spiacevole perdita di tempo si trasforma ben presto in un susseguirsi di incontri inattesi, equivoci, confessioni e situazioni imprevedibili. Automobilisti sconosciuti, ognuno con la propria storia e i propri problemi, si ritrovano così accomunati da uno stesso destino, dando vita a un racconto in cui comicità e momenti di riflessione si alternano con naturalezza. Sarà proprio questo il punto di forza di Ingorgo: un racconto corale in cui vite apparentemente lontane finiscono per incrociarsi all’interno di un gigantesco ingorgo stradale, dando origine a una catena di eventi, incontri e colpi di scena destinati a cambiare il destino dei protagonisti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ingorgo, il cast completo della nuova serie su Prime Video
A rendere ancora più interessante Ingorgo è un cast corale che riunisce alcuni dei volti più apprezzati del panorama italiano. Ad affiancare Matilde Gioli, tra le attrici più richieste degli ultimi anni grazie ai suoi ruoli tra cinema e serie TV, ci saranno Mario Ermito, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi. Un gruppo di interpreti provenienti da esperienze artistiche molto diverse, dalla comicità al cinema d’autore, passando per la fiction televisiva, che contribuirà a dare vita a un racconto corale fatto di personaggi eccentrici e situazioni tanto imprevedibili quanto divertenti. Ingorgo è diretta dal duo YouNuts!, già noto per aver firmato numerosi successi tra cinema e televisione, ed è prodotta da Garbo Produzioni in collaborazione con Prime Video. La serie sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia nel corso del prossimo autunno.
Potrebbe interessarti anche
Prime Video, 10 anni di successi e novità da urlo in Italia: Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo guidano le nuove serie in arrivo
Prime Video annuncia film, serie e show Original per il 2026: tra le novità spiccano...
Matilde Gioli sorprende: dopo Doc sogna La Signora In Giallo, ma la sua serie preferita è un’altra
L'attrice racconta il suo amore per le serie tv, da Doc a Peaky Blinders, e sorprend...
Buona giornata, una commedia di inconvenienti per Teresa Mannino e Valentina Persia: dai guai in treno alle feste folli romane
Da Teresa Mannino a Valentina Persia, passando per Diego Abatantuono, Vincenzo Salem...
Matilde Gioli, un debutto al cinema doloroso: il padre morto durante le riprese del film con Virzì e il dramma dell’incidente in piscina che le ha cambiato la vita
Tra il debutto con Paolo Virzì segnato dalla morte del padre e un grave incidente in...
5 curiosità su Prendiamoci una pausa: il film con Claudia Gerini nasconde un dettaglio davvero sorprendente
Da una storia realmente vissuta dal regista al ritorno sul set di Marco Giallini e C...
Matilde Gioli magnetica sul Red Carpet di Cannes: uno sguardo letale ma un look orientale che manca di verve
L'attrice milanese sfoggia un look di ispirazione orientale che però fallisce nel su...
Doc 4, Luca Argentero si riprende Rai 1: quando torna in onda. C'è la data ufficiale della nuova stagione
La quarta stagione dell’amata fiction di Rai 1 inizierà in autunno: il cast conferma...
Fabio Fazio soffia Ubaldo Pantani alla Gialappa's? Che Tempo Che Fa si sdoppia ed è giallo sui prossimi palinsesti tv
Ubaldo Pantani diviso a metà: il "Tavolo" di Fazio e la Gialappa's si contendono il ...