Matilda De Angelis e Stefano Accorsi catapultati in un incubo giudiziario tra tensioni e minacce Tratto dal romanzo di Marco Franzoso, La Lezione arriva nei cinema con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il cineasta Stefano Mordini torna al cinema con il nuovo thriller "La Lezione", di cui oggi Vision Distribution rilascia il nuovo, intensissimo trailer ufficiale, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi protagonisti. Il film, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo prossimo, e sicuramente contribuirà a rilanciare ulteriormente la carriera dei due popolari attori.

La Lezione: il dramma di un’avvocatessa nel trailer italiano

La storia vede una giovane e brillante avvocatessa di Trieste che, dopo aver difeso con successo dall’accusa di violenza sessuale un carismatico professore universitario, viene ricontattata da lui per intentare una causa contro l’università che, pur avendolo reintegrato, lo relega a un ruolo marginale. Nello stesso momento, il suo passato torna a cercarla: strani segnali, presenze elusive e un senso di costante minaccia le insinuano il dubbio che il suo ex compagno, violento e ossessionato da lei tanto da essere stato condannato per "stalking", abbia ripreso a perseguitarla. Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, Elisabetta si decide a scoprire la verità, in un crescendo di tensione che la porterà a ritrovarsi sola e a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, il film inizia come un legal thriller, trasformandosi poi in uno psicodramma e assumendo, infine, le inaspettate forme di un Kammerspiel. Emerge così una riflessione lucida sulla violenza di genere, la fragilità della percezione e il peso dei traumi irrisolti, grazie anche all’intensissima interpretazione di Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Ecco il trailer del film La Lezione:

Un cast di grande livello per una trasposizione da romanzo appassionante

Interpreti del film, accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri. La sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Luigi Martinucci, il montaggio di Davide Minotti, la scenografia di Isabella Angelini e i costumi di Giovanni Schiera. La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori.

Si tratta di un film prodotto da Roberto Sessa, ed è una produzione Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche