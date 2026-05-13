Matilda De Angelis sconvolge i fan: il bacio ‘galeotto’ con Enrico Borello e l’addio (choc) ad Alessandro dei Santi Francesi L'attrice de "La legge di Lidia Poët" sarebbe stata paparazzata in compagnia di un noto collega. Era fidanzata da circa 3 anni con il frontman dei Santi Francesi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Matilda De Angelis ha voltato pagina. Senza annunci social né interviste di alcun tipo, l’attrice bolognese avrebbe chiuso la lunga relazione con Alessandro De Santis, voce dei Santi Francesi, con cui faceva coppia da circa tre anni. A confermarlo sarebbe una paparazzata di un noto settimanale, che avrebbe ‘pizzicato’ la De Angelis nell’atto di baciare un collega. Dalla diretta interessata, però, non sono giunte conferme di alcun tipo. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Matilda De Angelis, il bacio ‘galeotto’ con Enrico Borello

È stata fotografata mentre si scambia un bacio con il collega Enrico Borello, Matilda De Angelis, e subito i fan si sono allarmati. La relazione con Alessandro De Santis, frontman del gruppo i Santi Francesi, sarebbe finita in sordina da tempo. E a quanto pare l’attrice italiana avrebbe già voltato pagina. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna, con una foto ‘rubata’ in cui Matilda si scambia effusioni difficilmente equivocabili. Lui, protagonista del film "La città proibita", sarebbe tanto geloso della sua privacy quanto la giovane collega. Motivo per cui la conferma ufficiale tarda al momento ad arrivare.

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La fine (silenziosa) della storia con Alessandro De Santis

Gli indizi però sono tutti sul tavolo. Matilda avrebbe voltato pagina senza guardarsi indietro, dopo tre anni circa di intensa relazione con De Santis. La loro storia, nata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, era stata tenuta per mesi il più possibile lontana dai riflettori. Il primo incontro risale alla finale di X Factor dell’8 dicembre 2022, quando i Santi Francesi trionfarono nel talent, ma in realtà i due si erano già conosciuti prima online, iniziando a seguirsi su Instagram e poi scrivendosi. Le prime paparazzate in coppia arrivarono a gennaio 2023, tra baci e passeggiate mano nella mano, e la relazione fu poi ufficializzata sui red carpet e, simbolicamente, dalla citazione di Amadeus a Sanremo 2024.

Negli ultimi mesi, però, i segnali di distanza si erano moltiplicati. Matilda e Alessandro avevano smesso di apparire insieme sui social. Lui, per scelta, ha da tempo una presenza molto ridotta online, mentre lei alle uscite pubbliche più recenti – compresa la serata dei David di Donatello – si è presentata sola, senza che il cantautore comparisse accanto a lei. Nessuno dei due ha parlato apertamente di crisi o rottura, ma la coppia era sparita dai radar da tempo, lasciando intendere che qualcosa fosse cambiato.

La scelta di non comunicare la fine della storia rientra comunque nel profilo che la De Angelis ha sempre dato del proprio privato. Pochissime dichiarazioni, qualche accenno tenero nelle interviste, ma nessun annuncio formale. Oggi la conferma arriva semplicemente da un nuovo tassello fotografico, che racconta che il capitolo con Alessandro sarebbe ormai chiuso definitivamente.

Chi è Enrico Borello, il nuovo (presunto) amore di Matilda De Angelis

Il nuovo nome accostato a Matilda De Angelis è quello di Enrico Borello, attore romano classe 1993, quindi tre anni più grande di lei. Borello è un volto in ascesa del cinema italiano: dopo gli studi alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ha lavorato in diversi progetti, ma il salto lo ha fatto con "La città proibita", film di Gabriele Mainetti in cui riveste uno dei ruoli centrali. Nel suo curriculum compaiono anche titoli come "Familia" e "Il Dio dell’amore", oltre a una partecipazione alla serie "Supersex", produzione Netflix che ha contribuito a farlo conoscere a un pubblico più ampio.

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