Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey in diretta alle Olimpiadi: la risposta virale non perdona il telecronista

Dalla confusione in diretta di Paolo Petracca alla replica social che ha conquistato tutti: come un errore televisivo si è trasformato in un momento virale per la celebre attrice nostrana amata in tutto il mondo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, andata in onda ieri 6 febbraio su Rai 1, avrebbe dovuto essere ricordata soprattutto per lo spettacolo, la musica e il simbolismo. E invece, accanto alle immagini suggestive e ai momenti solenni, a catturare l’attenzione del pubblico è stata una telecronaca incerta, segnata da errori clamorosi, uno dei più iconici è stato sicuramente quello che ha coinvolto direttamente Matilda De Angelis. Un episodio che, nel giro di poche ore, ha acceso i social e che l’attrice ha scelto di affrontare con una risposta tanto ironica quanto pungente.

Olimpiadi Invernali 2026: lo scambio di persona in diretta

Durante la cerimonia, mentre le immagini mostravano Matilda De Angelis pronta a salire sul palco, dalla telecronaca è arrivato un annuncio che ha lasciato molti spettatori interdetti. Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha infatti introdotto la scena parlando dell’ingresso di Mariah Carey. Una gaffe evidente, difficile da giustificare, che ha creato un momento di gelo in diretta, seguito da un rapido tentativo di correzione. Il problema, però, non era solo l’errore in sé, ma il fatto che fosse immediatamente riconoscibile, tanto da risultare quasi surreale. La performance di Matilda De Angelis, in veste di direttrice d’orchestra impegnata in una fantasia musicale ispirata a Verdi, Puccini e Rossini, è così passata in secondo piano, schiacciata da uno scambio di persona che non aveva nulla di plausibile. E mentre la diretta proseguiva, sui social iniziavano già a moltiplicarsi commenti, clip e battute.

La risposta social di Matilda De Angelis e il rimando a Mariah Carey

A distanza di poche ore, Matilda De Angelis ha deciso di rompere il silenzio con la sua consueta ironia. In una storia pubblicata su Instagram ha scritto: "Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona". Una frase che ha chiaramente smorzato la tensione circa l’errore del cronista, svelando una reazione più divertita dall’attrice, lontano da polemiche o risentimenti. Subito dopo, sulle sue storie Matilda ha concluso scrivendo: "Sono pronta a dividermi anche i diritti d’autore di All I Want for XMas. Non ho problemi". Un momento di autoironia che il pubblico social ha amato, con un riferimento all’iconica canzone della cantante americana, che natale dopo natale torna prima in classifica, continuando a macinare vendite e stream da record.

Lo slogan di Matilda de Angelis che ironizza sull’errore di Paolo Petracca

La replica non si è fermata lì. Con un post successivo, Matilda De Angelis ha accompagnato un carosello di immagini scattate durante i preparativi della cerimonia con una didascalia altrettanto eloquente: "Please, call me Mariah". La leggerezza della risposta ha inevitabilmente finito per rafforzare l’immagine pubblica di Matilda De Angelis, mostrandola a suo agio nel gestire anche gli scivoloni mediatici più imbarazzanti, soprattutto quando non dipendono da lei.

Programmi

