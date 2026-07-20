La lezione, Matilda De Angelis sfida il lato oscuro della verità: il nuovo thriller da oggi su Sky e Now TV
Dopo i successi al cinema e in televisione, Matilda De Angelis affronta un nuovo ruolo intenso ne La Lezione, il thriller psicologico in arrivo su Sky
Matilda De Angelis torna al centro della scena con un nuovo ruolo intenso e complesso. L’attrice, tra i volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana, continua il suo percorso tra grandi produzioni e personaggi sfaccettati, mettendosi ancora una volta alla prova con una storia ricca di tensione e ambiguità. In La Lezione, il nuovo film diretto da Stefano Mordini, interpreta Elisabetta, una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso capace di mettere in discussione tutte le sue certezze.
La Lezione, Matilda De Angelis è Elisabetta: un ruolo tra dubbi, ossessioni e ricerca della verità
La Lezione arriva su Sky Cinema: quando vedere il film con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi
Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso edito da Mondadori. Ambientato in una Trieste sospesa e inquieta, il film gioca proprio sull’incertezza e sulla differenza tra "vedere" e "guardare", trasformando il dubbio nel cuore della narrazione. La Lezione andrà in onda in prima TV, oggi, lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Il film sarà inoltre visibile on demand anche in 4K per i clienti Sky con i servizi compatibili. La pellicola è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.
Potrebbe interessarti anche
Matilda De Angelis e Stefano Accorsi catapultati in un incubo giudiziario tra tensioni e minacce
Tratto dal romanzo di Marco Franzoso, La Lezione arriva nei cinema con protagonisti ...
I film in onda in TV stasera (20 luglio): lo sci-fi di Men in Black 3 contro il thriller della coppia De Angelis-Accorsi
Scoprite le migliori proposte di lunedì 20 luglio 2026: dall’adrenalina di Cash Out ...
Matilda De Angelis agguerrita come mai prima d'ora, la scelta difficile: arrendersi agli ostacoli o rischiare tutto nel film Balcanica
Debutto alla regia per Nicola Sorcinelli, mentre nel cast troviamo anche Babak Karim...
Alex Belli e Simona Cavallari nuovi volti della Magliana: il prossimo film sulla banda nasconde un'altra bellissima sorpresa nel cast
La pellicola nasce da un'idea di Fabio De Angelis, ex poliziotto e ora sceneggiatore...
Stasera in tv (20 luglio), Bisciglia rilancia Temptation Island contro Il giovane Montalbano
Cosa vedere stasera in tv? Approfondimenti con Filorosso su Rai 3, il documentario L...
David di Donatello 2026: i film premiati da vedere subito su NOW e Sky
Quattro dei titoli protagonisti dei David di Donatello sono già accessibili o in arr...
Matilda De Angelis sconvolge i fan: il bacio ‘galeotto’ con Enrico Borello e l’addio (choc) ad Alessandro dei Santi Francesi
L'attrice de "La legge di Lidia Poët" sarebbe stata paparazzata in compagnia di un n...
David di Donatello 2026, Matilda De Angelis è un 'terremoto': conquista un premio ma il suo discorso è un grido di denuncia. Le durissime parole
Ai David di Donatello 2026 Matilda De Angelis scuote la platea con un discorso duris...