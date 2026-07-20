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La lezione, Matilda De Angelis sfida il lato oscuro della verità: il nuovo thriller da oggi su Sky e Now TV

Dopo i successi al cinema e in televisione, Matilda De Angelis affronta un nuovo ruolo intenso ne La Lezione, il thriller psicologico in arrivo su Sky

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Matilda De Angelis
IPA

Matilda De Angelis torna al centro della scena con un nuovo ruolo intenso e complesso. L’attrice, tra i volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana, continua il suo percorso tra grandi produzioni e personaggi sfaccettati, mettendosi ancora una volta alla prova con una storia ricca di tensione e ambiguità. In La Lezione, il nuovo film diretto da Stefano Mordini, interpreta Elisabetta, una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso capace di mettere in discussione tutte le sue certezze.

La Lezione, Matilda De Angelis è Elisabetta: un ruolo tra dubbi, ossessioni e ricerca della verità

Nel nuovo thriller psicologico, Matilda De Angelis veste i panni di Elisabetta, una brillante avvocatessa di Trieste che si trova coinvolta in una vicenda sempre più difficile da decifrare. Dopo aver difeso con successo un professore universitario accusato di violenza sessuale, la protagonista viene nuovamente contattata dall’uomo, che le chiede di assisterlo in una nuova causa contro l’università. Parallelamente, il passato della donna torna a farsi presente attraverso segnali inquietanti legati al suo ex compagno, condannato per stalking. La situazione porta Elisabetta a interrogarsi sulle persone che la circondano e sulle proprie certezze, mentre il confine tra realtà e percezione diventa sempre più sottile. La giovane avvocatessa dovrà affrontare paure e dubbi profondi, cercando di ricostruire la verità dietro agli eventi che stanno sconvolgendo la sua vita. La protagonista si ritrova così in un percorso fatto di sospetti, paure e domande senza risposta, mentre il confine tra realtà e percezione diventa sempre più sottile. Attraverso lo sguardo di Elisabetta, il film affronta temi come manipolazione, potere e ricerca della verità, costruendo una tensione crescente fino alla scoperta finale.

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La Lezione arriva su Sky Cinema: quando vedere il film con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi

Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso edito da Mondadori. Ambientato in una Trieste sospesa e inquieta, il film gioca proprio sull’incertezza e sulla differenza tra "vedere" e "guardare", trasformando il dubbio nel cuore della narrazione. La Lezione andrà in onda in prima TV, oggi, lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Il film sarà inoltre visibile on demand anche in 4K per i clienti Sky con i servizi compatibili. La pellicola è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

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