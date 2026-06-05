Matilda De Angelis aiuta due persone nel viaggio del riscatto, ma la scelta è difficile per loro in Balcanica: arrendersi agli ostacoli o rischiare tutto
Debutto alla regia per Nicola Sorcinelli, mentre nel cast troviamo anche Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano
È stata diffusa da poche ore la prima immagine ufficiale di Matilda De Angelis sul set di Balcanica, film che segna il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli e che racconta del viaggio di riscatto di due profughi afghani aiutati da una dottoressa, interpretata proprio da De Angelis. Nel cast anche Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Le riprese si sono svolte tra Italia e Balcani e ancora non si sa nulla sulla possibile data di uscita.
Balcanica, la prima immagine ufficiale dal set di Matilda De Angelis
Nicola Sorcinelli, alla sua prima esperienza da regista, ha curato in prima persona assieme ad Andrea Brusa la sceneggiatura di Balcanica, con Matilda De Angelis come protagonista. La storia ruota attorno a Jalil e Nazar, padre e figlio afghani, uno direttore d’orchestra e l’altro suonatore di tuba. Scappano da un Paese in cui la musica è stata proibita, dirigendosi verso l’Italia per un concerto atteso entro una settimana. Il loro percorso attraverso la rotta balcanica si trasforma in una prova cruciale, mettendo i personaggi di fronte alla difficile scelta tra arrendersi agli ostacoli o rischiare tutto per attraversare l’ultimo confine. Ad aiutarli nel proprio viaggio una dottoressa, il cui volto è quello di De Angelis.
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Balcanica non vuole solo esplorare la dimensione intima del riscatto personale e familiare, ma anche offrire uno sguardo sulle restrizioni culturali e sociali che possono ancora oggi costringere intere comunità all’esilio.
Matilda De Angelis produttrice associata e quando esce Balcanica
Balcanica ha beneficiato del sostegno di importanti istituzioni pubbliche. Il Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura italiano, insieme alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha svolto un ruolo chiave, affiancato da Lazio Innova – Lazio Cinema International e Film Center Serbia. Nel team di produzione anche Matilda De Angelis stessa, nelle vesti di produttrice associata.
Ciò evidenzia una crescente tendenza delle attrici italiane a sostenere progetti impegnati anche dietro le quinte. Con una durata prevista di novanta minuti e girato principalmente in italiano, Balcanica offre, attraverso la prospettiva dei suoi protagonisti, una chiave di lettura contemporanea sulle migrazioni e sulle sfide della convivenza culturale in Europa. Al momento non abbiamo informazioni su un’eventuale data di uscita. La partnership produttiva si estende a una vasta rete internazionale: Nightswim e Wildside per l’Italia, This and That Productions per la Serbia e Antitalent per la Croazia. Questa collaborazione europea promuove progetti con tematiche sociali e culturali di grande impatto.
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