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Matilda De Angelis star non solo al cinema: ecco le fiction che l'hanno resa famosa (e dove vederle)

L'attrice è nota per molti film e serie TV internazionali, ma la verità è che Matilda De Angelis ha recitato anche in alcune fiction italiane molto celebri: ecco quali

Matilda De Angelis star non solo al cinema: ecco le fiction che l'hanno resa famosa (e dove vederle)
Raiplay

Matilda De Angelis non è solo un volto del cinema: la sua carriera è decollata grazie a serie TV di grande successo che l’hanno resa famosissima anche sul piccolo schermo. Molte di queste sono proprio italiane ed è possibile vederle (o rivederle) in streaming.

Matilda De Angelis, dall’esordio in TV allo slancio internazionale

Pariamo da Tutto può succedere, una fiction che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano. Si tratta della versione nostrana dell’americana Parenthood, e segue le storie della famiglia Ferraro: quattro fratelli molto diversi tra loro, nonché genitori e i figli che crescono tra amori, litigi e problemi quotidiani. È una storia calda, realistica e molto vicina alla realtà italiana. L’attrice interpreta Ambra Scalvino, la nipote un po’ ribelle: una ragazza appassionata di musica e con un carattere forte, che cerca di capire cosa fare della sua vita. In questo ruolo, Matilda ha potuto mostrare anche il suo talento nel canto. La serie è visibile in streaming su Raiplay.

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Serie TV ambientata in Italia, ma di respiro internazionale, da non dimenticare è Leonardo, in cui Matilda De Angelis recita e contribuisce a raccontare la storia di Leonardo da Vinci. Tutto inizia con un’accusa pesante: Leonardo viene arrestato con l’accusa di aver avvelenato una donna. Da lì parte il racconto della sua vita e delle sue opere. Veste i panni di Caterina da Cremona, la migliore amica e musa di Leonardo. È un personaggio fondamentale perché rappresenta il lato emotivo e fragile della vita del genio rinascimentale. La serie è visibile in streaming su Raiplay.

Le serie TV della svolta di Matilda De Angelis

In Call My Agent – Italia, Matilda si diverte a prendersi un po’ in giro, mostrando un lato molto ironico. La serie (remake di un successo francese) ci porta dentro un’agenzia che gestisce attori famosi a Roma. È una commedia veloce che svela i segreti, i capricci e i retroscena divertenti del mondo dello spettacolo. La De Angelis partecipa come guest star e interpreta proprio se stessa. Nell’episodio la vediamo alle prese con troppi impegni e la difficoltà di dire di no, mettendo in seria difficoltà i suoi agenti. La serie è disponibile su Now TV.

Chiudiamo con La legge di Lidia Poët, serie targata Netflix ambientata a Torino alla fine dell’Ottocento e ispirata alla storia vera di Lidia Poët, la prima donna in Italia a entrare nell’Ordine degli Avvocati. Matilda interpreta proprio la protagonista, Lidia Poët una donna modernissima per la sua epoca. Uno show che ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo.

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