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Matilda De Angelis risponde all’appello di Gassmann: “Boicottare i David di Donatello? Mi interrogo sul senso”

Dopo la provocazione fatta sui social dall’attore, anche Matilda De Angelis ha risposto a qualche domanda sulla possibilità di disertare la cerimonia.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Matilda De Angelis è senza alcun dubbio uno dei più grandi talenti della sua generazione: nonostante la giovane età, l’attrice può già vantare una carriera invidiabile, costellata da ruoli memorabili, riconoscimenti prestigiosi e produzioni di portata internazionale. Attualmente Matilda è tra le candidate ai David di Donatello come Migliore Attrice Non Protagonista per il film Fuori, ma in queste ultime ore il suo nome è tornato al centro dell’attenzione per la sua risposta al recente ‘caso’ nato proprio attorno al prestigioso premio. Alessandro Gassmann, aderendo all’iniziativa "Siamo ai titoli di coda", ha invitato i colleghi a disertare la cerimonia di premiazione dei David di Donatello in segno di solidarietà verso i lavoratori del settore che da tempo denunciano stipendi medio-bassi e condizioni di lavoro prive di qualsiasi garanzia di continuità. Ecco cosa ha detto Matilda De Angelis proprio su questo.

Matilda De Angelis: "Boicottare i David di Donatello? Ancora non lo so"

Alessandro Gassmann, di recente, ha scelto i social per lanciare un appello che ha diviso il mondo del cinema: l’attore ha infatti suggerito di boicottare e disertare la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, prevista per il prossimo 6 maggio, a sostegno dei lavoratori fragili del cinema, ovvero macchinisti, elettricisti, sarte, parrucchieri, truccatori, runners, attrezzisti, trasportatori, personale di produzione e tutti i professionisti che da tempo denunciano una crisi profonda, conseguenza di politiche inadeguate e carenza di risorse finanziarie.

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Matilda De Angelis, interpellata sull’argomento durante la presentazione della terza e ultima stagione di La legge di Lidia Poët su Netflix, non si è sottratta alla domanda, e ha risposto con una riflessione onesta sulla provocazione di Gassmann. "Boicottare i David di Donatello? Non ho ancora preso una decisione definitiva. C’è ancora un po’ di tempo e sto cercando di riflettere su cosa sia giusto per me: se presentarmi, se restare in disparte o se addirittura non andare affatto. Mi sto interrogando sul senso di boicottare un evento che, in realtà, potrebbe essere un palcoscenico prezioso per portare attenzione su certe tematiche e lanciare un messaggio proprio dall’interno di quel contenitore".

Matilda De Angelis, la formidabile carriera

Nata a Bologna nel 1995, Matilda De Angelis è cresciuta tra musica e recitazione, due passioni che ha coltivato con la stessa dedizione. Dopo alcuni ruoli in televisione, il grande debutto al cinema come protagonista è avvenuto nel 2016 con il film Veloce come il vento. Da quel momento ha poi collezionato un successo dietro l’altro, prendendo parte a produzioni come Tutto il mio folle amore, L’immortale, The Undoing — Le verità non dette al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant, La legge di Lidia Poët, Citadel, Sulla terra leggeri, Dracula – l’amore perduto e Fuori. Insomma, un grande talento che sicuramente avrà ancora tantissimo da dare al suo pubblico.

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