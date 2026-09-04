Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Venezia 83, Matilda De Angelis presenta Balcanica: "Anche la censura è un modo per sterminare un popolo"

L'attrice ha portato il film al Lido per la Giornata degli Autori, opera prima di Nicola Sorcinelli, in cui è sia attrice, sia produttrice associata

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Venezia 83, Matilda De Angelis presenta Balcanica: "Anche la censura è un modo per sterminare un popolo"
AnsaFoto

Matilda De Angelis volto promozionale e protagonista di Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli di cui è anche produttrice associata, presentata per la Giornata degli Autori all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. "Questo film ci ricorda cosa succede quando arte e creatività vengono censurate", ha detto l’attrice bolognese. La pellicola, infatti, punta i riflettori sull’Afghanistan, quando la musica viene messa al bando

Matilda De Angelis a Venezia per Balcanica

Il direttore d’orchestra Nazar (Babak Karimi) e suo figlio Jalil (Ivar Wafaei), giovane suonatore di tuba, sono costretti ad abbandonare tutto ciò che conoscono. Intraprendono così un viaggio lungo la rotta balcanica verso l’Italia, un cammino segnato dall’incertezza ma illuminato dalla speranza di trovare un luogo in cui poter tornare a suonare. Durante il percorso incontrano Greta (De Angelis), una dottoressa italiana. Insieme, i tre si troveranno ad affrontare scelte destinate a cambiare per sempre le loro vite. Queste sono le premesse di Balcanica. Greta, come afferma De Angelis, "vive il privilegio di potersi imbarcare in un viaggio sapendo che, se il confine è troppo complesso, può tornare indietro. Ho grande ammirazione per chi decide di portare la propria umanità e professionalità sul campo, toccando con mano vite dalle quali forse non si torna indietro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Per me è stato importante restituire una fiducia che mi è stata data 13 anni fa, quando ero un’esordiente. So cosa significa quando qualcuno crede in te. Sorcinelli è un regista incredibile, ma questa è la sua opera prima: volevo dare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Credo che per me possa essere l’inizio di un’attenzione nuova verso progetti come questo", ha aggiunto Matilda.

Sorcinelli, "Sono sempre stato vicino alle storie di libertà negate": quando esce Balcanica al cinema

"Non è la prima volta che affronto questo tipo di racconto: queste vicende mi fermentano nello stomaco e inevitabilmente finiscono sulla pagina", ha raccontato il regista di Balcanica, Nicola Sorcinelli. Che ha anche confidato come la scintilla per la pellicola sia scoppiata nel 2021, quando l’Afghanistan ha bandito la musica. Un gesto che per lui rappresenta "un’ulteriore incomprensione, un’ulteriore libertà negata". Babak Karimi, che interpreta Nazar, descrive l’arte come una condanna dolcissima: "L’arte è una malattia che quando ti prende non ti molla più". Una "condanna" che ha visto in prima persona, quando il padre è stato interdetto a vita dopo la rivoluzione: non ha più fatto film, non ha recitato, non ha insegnato, ma non ha passato un giorno senza creare.

Non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale per Balcanica, dopo l’anteprima a Venezia 83.

Potrebbe interessarti anche

Matilda De Angelis, prime immagini dal set di Balcanica, il film sul viaggio di riscatto dei profughi afghani

Matilda De Angelis agguerrita come mai prima d'ora, la scelta difficile: arrendersi agli ostacoli o rischiare tutto nel film Balcanica

Debutto alla regia per Nicola Sorcinelli, mentre nel cast troviamo anche Babak Karim...
Venezia 2026, George Clooney torna al Lido: il programma completo del 4 settembre

Venezia 2026, il programma completo del 4 settembre: George Clooney torna al Lido, ma stavolta per un altro motivo. Ecco i film e i red carpet più attesi

Dopo il Leone d'Oro alla Carriera, l'attore hollywoodiano torna al Lido, ma ci saran...
La legge di Lidia Poët

La legge di Lidia Poët, ovazione per Matilda De Angelis ma il web va all’attacco di Rai 1: "Basta con questa presa in giro”

Ieri martedì 1° settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima pu...
Matilda De Angelis - Lidia Poët

La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis: anticipazioni, quante puntate sono e la storia vera dietro la serie TV

Questa sera, approda sul primo canale la storia della prima donna italiana iscritta ...
Matilda De Angelis è Lidia Poet

Stasera in tv (1 settembre), Matilda De Angelis contro Jesse Williams: la sfida delle fiction accende Rai 1 e Canale 5

Cosa vedere oggi in prima serata: il docufilm su Riccardo Cocciante su Rai 3 sfida l...
Venezia 2026 Mostra Cinema, la guida completa: appuntamenti, eventi, party e star attese sul red carpet tra cui Clooney e Golino

Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla

Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Matilda De Angelis

La lezione, Matilda De Angelis sfida il lato oscuro della verità: un caso di stalking e violenza da oggi su Sky e Now TV

Dopo i successi al cinema e in televisione, Matilda De Angelis affronta un nuovo ruo...
sfida rai mediaset

Mediaset sfida la Rai e punta alla vittoria negli ascolti TV: lo scontro incandescente tra Matilda De Angelis e la star di Grey's Anatomy

C'è una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5, che riguarda stavolta la messa in onda di ...
Ascolti 1 settembre 2026

Ascolti Tv ieri (1 settembre): esordio col botto per Milo Infante in prima serata, per Matilda De Angelis è flop Lidia Poët

Verità Nascoste parte dal 9,9% di share, la serie con Matilde De Angelis dall’11,2% ...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Valentina Cenni

Valentina Cenni
Enrico Borello

Enrico Borello
Gianpiero Scarpati

Gianpiero Scarpati
Jaafar Jackson

Jaafar Jackson

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963